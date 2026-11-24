Rari Nantes Savona-AN Brescia è il big match della nona giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto. Alla piscina Zanelli, il Savona, terzo in classifica, sfida il Brescia, capolista a punteggio pieno insieme alla Pro Recco. I lombardi partono favoriti, ma riusciranno a imporre il loro gioco anche in casa dei biancorossi?
Nella puntata di Waterpolo Preview del 24 novembre 2026, Alessandro Di Somma, direttore sportivo dell’Iren Genova Quinto, analizza il confronto tra il Savona di Alberto Angelini e il Brescia di Sandro Bovo: da dove possono partire i liguri per mettere in difficoltà la capolista?
Spazio anche alle altre sfide del turno: Lazio Nuoto-Pro Recco, Pallanuoto Trieste-Circolo Canottieri Ortigia e l’anticipo Posillipo-Telimar.
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