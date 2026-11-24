Finisce patta la prima partita del match per il Campionato del Mondo di scacchi 20206, a Ginevra (o meglio, Cologny) tra il Campione in carica Gukesh Dommaraju, India, e lo sfidante Javokhir Sindarov, Uzbekistan. Servono poco meno di 4 ore, precisamente 3 ore e 41 minuti, per definire l’equa divisione del punto in questa fattispecie. Soddisfatto Gukesh per aver retto l’urto in una situazione non favorevole, meno Sindarov che si è trovato a lungo con un importante fattore pressione a proprio favore.

Si comincia con un grande classico degli scacchi: la Spagnola (1. e4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Ab5), che per la nona volta compare in un match valido per il titolo mondiale a cadenza classica. Per la quarta volta, invece, c’è di mezzo la Berlinese, che per gli appassionati equivale a un vero e proprio anatema perché è una variante ben nota per le sue caratteristiche di patta. In ogni caso, Sindarov va velocissimo per la prima dozzina di mosse, mentre per Gukesh c’è qualche necessità di pensare in più, che lo porta subito in netto svantaggio di tempo. Un tema che ricorrerà assai, e che fa capire che questa prima battaglia l’ha senza dubbio vinta l’uzbeko che, per paradosso, un finale derivante da una Berlinese con il Bianco non l’ha mai giocato, almeno dal vivo.

Pian piano la posizione si delinea su due aspetti: da un lato superiorità pedonale sul lato di Re del Bianco con annesso raddoppio delle Torri sulla colonna d, dall’altro coppia degli Alfieri per il Nero che, pur avendo perso presto il diritto all’arrocco, può vantare alcune linee interessanti di controgioco. Il vero momento di svolta si ha quando, in posizione comunque favorevole e con pressione sull’ala di Donna, Sindarov spinge un po’ troppo con 21. g4. Situazione che, va detto, non gli rovina la posizione, ma gli fa perdere un po’ di spinta offensiva che precedentemente aveva. Il tutto con Gukesh che, alla 17a mossa, ha pensato per 36 minuti e si è ritrovato con un ritardo temporale non tanto lontano dall’ora.

Risolti alcuni tatticismi, e con Gukesh che in enormi ristrettezze di tempo ha modo di ingegnarsi prodigiosamente per mantenere viva la parità posizionale, alla 32a mossa Sindarov entra in una situazione nella quale si ha una variante che porta solo allo scacco perpetuo. Poiché non si può pattare per accordo prima della 40a mossa, si ha un episodio curioso: Sindarov effettua la richiesta di riconoscere la tripla ripetizione di posizione tramite il capo arbitro, l’italiano Marco Biagioli, il quale gli spiega che ha effettuato la richiesta erroneamente, il che significa che vengono abbuonati due minuti di tempo a Gukesh. Poco male: la nuova richiesta, stavolta correttamente inoltrata, viene accolta alla 38a, per cui è patta.