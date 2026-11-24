Manuel Lando è l’ospite del martedì di Sprint Zone. Con Ferdinando Savarese, il 26enne saltatore in alto veneto ripercorre una stagione frenata dai problemi fisici, in cui ha lottato fino all’ultimo per un posto nella squadra azzurra per gli Europei di Birmingham, in una specialità che in Italia ha tanti atleti di livello internazionale.

Il finale di stagione ha raccontato bene i suoi alti e bassi: vittoria al Palio della Quercia di Rovereto con 2,25 m, miglior misura dell’anno, e un nuovo infortunio nel tentativo a 2,30 m, quota del suo primato personale. Niente stagione indoor: ora il mirino è puntato sul ritorno all’aperto e sui Mondiali di Pechino.

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