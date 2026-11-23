La Nazionale italiana di rugby perde altri due elementi in vista del quarto ed ultimo match di questa finestra internazionale del mese di novembre: gli azzurri venerdì 27, alle ore 17.40, affronteranno ancora le Fiji nella finale per l’11° posto del Nations Championship, che si giocherà a Twickenham.

Il commissario tecnico dell’Italia, Gonzalo Quesada, non potrà contare su Domingo Miotti, che sabato scorso aveva esordito in azzurro nel match di Udine, sempre contro le Fiji, ed era uscito al 48′: gli esami hanno evidenziato un infortunio ai muscoli flessori della coscia sinistra.

L’Italia, invece, non ha potuto contare neppure sabato scorso su Simone Ferrari, che inizialmente era stato inserito tra i titolari azzurri per la partita contro le Fiji, ma poi ha riportato un infortunio all’arto superiore sinistro prima del match e quindi non è sceso in campo.

Per entrambi non sarà possibile affrontare la trasferta in Inghilterra per giocare il match di venerdì prossimo contro le Fiji: Miotti e Ferrari, dopo gli esami strumentali torneranno nelle rispettive squadre di club, Montpellier e Benetton, per proseguire con i programmi di recupero.