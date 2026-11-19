Sabato 21 novembre l’Italia di Gonzalo Quesada chiude la fase a gironi del Nations Championship 2026 al Bluenergy Stadium di Udine, ospitando le Fiji nella sesta e ultima giornata, prima delle finali di Twickenham del 27-29 novembre. Il calcio d’inizio è alle 17.40, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in chiaro su TV8 e in streaming su NOWtv. Per entrambe le squadre è l’ultima occasione di conquistare un successo in un torneo che finora le ha viste sempre sconfitte.

Gli azzurri arrivano dal ko di Genova contro l’Argentina, finita 19-14 dopo una partita combattuta fino all’ultimo minuto. L’Italia era passata in vantaggio con la meta di Ioane, innescato da un calcetto di Marin, ed era stata dominante in mischia, ma i Pumas hanno pareggiato prima dell’intervallo e sono poi passati avanti nella ripresa. Il finale è stato un assalto azzurro, con una meta di punizione che ha riportato la squadra a cinque punti, senza però riuscire a sfruttare le superiorità numeriche. Dopo il 66-7 subito a Torino dal Sudafrica, la prestazione è stata un passo avanti, ma il bilancio resta senza vittorie. Nel dopo gara Quesada ha parlato di condizioni per vincere create e non sfruttate, ricordando che novembre è il momento di finire di imparare in vista di Sei Nazioni e Mondiale.

Le Fiji sono nella stessa situazione e arrivano da due pesanti sconfitte europee. Il gruppo allenato dal sudafricano Jake White è stato battuto 54-17 dalla Francia a Lione e poi 43-15 dall’Irlanda a Dublino, dove ha comunque trovato le mete di Tuisova e Yato. Gli isolani non hanno ancora vinto nella prima edizione del torneo e, come l’Italia, cercano un risultato che dia un senso al finale di stagione. Per gli azzurri sarà una gara da non sbagliare davanti a oltre 20mila spettatori, contro una squadra fisica e imprevedibile, a cui basta una scintilla per ribaltare l’inerzia. Sarà il tredicesimo confronto tra le due nazionali, il settimo in Italia, con un bilancio di sei vittorie a testa. L’ultimo precedente risale a quasi dieci anni fa, nel novembre 2017 a Catania, quando gli azzurri si imposero 19-10 con una meta di Simone Ferrari, unico reduce di quella partita a scendere in campo anche sabato.

Quesada ha ufficializzato la formazione, con due cambi rispetto a Genova: Ortombina prende il posto di Ruzza in seconda linea e Domingo Miotti debutta in maglia azzurra come mediano d’apertura, secondo numero dieci nella storia, dopo Diego Dominguez, ad aver vestito sia la maglia dei Pumas sia quella dell’Italia. Confermato per il resto il gruppo titolare del “Ferraris”, con il triangolo allargato formato dai veterani Allan, alla novantaquattresima presenza in azzurro, Capuozzo e Ioane, mentre in mezzo al campo Marin e Odogwu fanno coppia per la terza volta consecutiva. Manuel Zuliani, MVP a Genova, conserva la maglia numero sette in terza linea con Lorenzo Cannone e Vintcent, mentre la prima linea, la più esperta con 186 caps complessivi, resta invariata. Nicotera è il capitano, con Allan e Zuliani vicecapitani.