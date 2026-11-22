Al termine delle sei tornate di match tra le squadre dell’emisfero boreale e dell’emisfero australe, andate in scena tra estate ed autunno, sono stati definiti gli accoppiamenti delle finali del Nations Championship 2026 di rugby, che si disputeranno nel fine settimana tra venerdì 27 e domenica 29 novembre, tutte a Twickenham, in Inghilterra.

L’Italia, che ha chiuso in ultima posizione nel girone dell’emisfero nord, affronterà nella sfida per l’11°posto assoluto le Fiji, affrontate proprio nella giornata di ieri, venerdì 27 novembre alle ore 17.40. Nella stessa giornata si giocherà alle ore 21.10 la sfida per il 5° posto tra Irlanda ed Australia.

Sabato 28 novembre, invece, sarà la volta della finale per il nono posto tra Galles e Giappone, prevista alle ore 14.10, e della sfida che metterà in palio il gradino più basso del podio, nel match per il terzo posto, che opporrà Inghilterra e Nuova Zelanda, prevista alle 17.40.

Domenica 29 novembre, infine, ad aprire il programma sarà l’incontro per il settimo posto, alle ore 14.10, tra Scozia ed Argentina, mentre il titolo della prima edizione della manifestazione verrà messo in palio nel match delle ore 17.40, che opporrà la Francia al Sudafrica.

CALENDARIO FINALI NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Venerdì 27 novembre

Finale 11° posto: 17.40 Italia-Fiji

Finale 5° posto: 21.10 Irlanda-Australia

Sabato 28 novembre

Finale 9° posto: 14.10 Galles-Giappone

Finale 3° posto: 17.40 Inghilterra-Nuova Zelanda

Domenica 29 novembre

Finale 7° posto: 14.10 Scozia-Argentina

Finale 1° posto: 17.40 Francia-Sudafrica