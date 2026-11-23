Lorenzo Simonelli è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, rubrica in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ostacolista azzurro si è raccontato a 360 gradi, tra un inizio di carriera eccellente e uno stop dovuto a problemi fisici che, a quanto pare, solo ora sembrano essere stati risolti. Il nativo di Dodoma in Tanzania è il primatista dei 60 e dei 110 metri ostacoli, specialità in cui è stato vicecampione mondiale indoor a Glasgow 2024 (sui 60 m ostacoli) e campione europeo a Roma 2024 (sui 110 m ostacoli).

La chiacchierata con il classe 2002 inizia proprio dal momento più complicato che ha preso il via nel 2025: “Sicuramente in quel momento sono successe tante cose. La primissima ad essere precisi è stata addirittura già nel 2024 con un problema al retto femorale che, per fortuna, ho recuperato in poco tempo. A gennaio 2025, infatti, ero di nuovo pronto ma nel corso del ritiro a Tenerife mi sono quasi rotto lo stesso muscolo, uno stop che mi ha bloccato in vista della stagione indoor. Ho una capacità di recupero veloce e, di conseguenza, sono tornato già per gli Europei. Dopo un solo allenamento disputato in tutto, ho gareggiato e ho fatto anche bene, mancando la finale per pochissimi centesimi. Ero davvero contentissimo, quasi come se avessi vinto la gara. Ai Mondiali di Nanchino poi ho fatto quarto con un buon 7″60, dopo un 7″55 in semifinale. Dopodiché ho iniziato a sentire un po’ di fastidio al tendine sinistro e quel problema mi aveva anche portato a cambiare un po’ la mia corsa. Un anno complicato, poi il 2026 lo è stato anche di più”.

“Nel 2025 avevo fatto diversi esami ed era risultato che avessi una protuberanza ossea a livello del tendine che di conseguenza andava a infastidirlo – prosegue l’atleta che, sin dall’età di 5 anni, vive a Roma-. Pensavo di operarmi dopo Los Angeles 2028, ma la situazione è peggiorata anche senza grossi danni evidenti. Nel 2026 invece questi danni si sono visti eccome, anche se ho disputato tutta la stagione indoor mettendo a segno anche buoni tempi. Dopo i Mondiali però era diventato davvero fastidioso allenarmi. Il tendine iniziava a lesionarsi e stava peggiorando. L’idea quindi era di fare l’Europeo e andare sotto i ferri per evitare di farlo troppo a ridosso dei Giochi Olimpici. La situazione del mio corpo era chiara ormai, mi diceva che non ce la faceva più. Dopo Madrid ho capito che non aveva senso proseguire in quel modo anche se, come sempre, io adoro gareggiare e do il meglio di me in quelle occasioni”.

Una situazione di non semplice gestione che rischiava di andare a rovinare il suo cammino verso i prossimi Giochi Olimpici: “Dal dolore che provano in ogni singolo allenamento, e dopo ero ridotto a zoppicare anche a casa. Tutto molto snervante ma, con il carattere che ho, ce n’è voluto per fermarmi. Volevo proseguire, sapevo che non avrei fatto grandissimi tempi ma non mi interessava, anzi sognavo addirittura di poter migliorare la situazione correndo sopra all’infortunio. Quando a Madrid mi sono fermato, ho deciso che l’operazione sarebbe stata inevitabile. Mi ero ufficialmente arreso. Mi sono operato il 6 agosto per sistemare tutto, convinto che sarebbero andati a limare l’osso. Invece quando mi hanno operato hanno visto che il tendine era quasi staccato, per cui se avessi fatto un’altra gara probabilmente sarebbe stato molto peggio. Il tendine è stato poi riattaccato e di nuovo è tutto ok”.

Dopo l’operazione come sono andate le cose? “Sicuramente è stato tutto molto noioso. Sono stato fermo a letto per un po’, dato che non potevo appoggiare il piede a terra perchè il tendine doveva tornare al 100%. Un mese fermo in quelle condizioni è stato faticosissimo. Dal secondo mese, quando il tendine si era cicatrizzato, ho potuto appoggiare di nuovo il piede a terra e ho ripreso piano piano a rimetterlo in carreggiata. Ora sto riprendendo con molta cautela in vista della prossima stagione. L’intervento è stato importante. Una settimana fa ho compiuto un grande passo, ovvero sono tornato a correre in maniera leggera. Sono passati poco più di 3 mesi e non è poco”.

A questo punto, con il peggio ormai alle spalle, quali saranno gli obiettivi per il 2027? “Non vedo l’ora che sia già il prossimo anno e tornare sui blocchi. Sono entusiasta di gareggiare, mi manca tantissimo. Mi mancano quelle sensazioni, l’adrenalina, un po’ tutto. I 100 metri? Saranno fondamentali per il mio percorso di recupero. Prima di ripassare agli ostacoli devo ripartire dal piano e, quindi, dai 100 metri. Sono un pensiero che ho sempre con me, anche pensando alla staffetta”.

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