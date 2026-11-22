Nella terza giornata di Serie A Elite Femminile il Valsugana Padova non lascia scampo al CUS Milano: 38-0 sotto la pioggia battente, sei mete e il bonus offensivo, 5 punti pesanti. Le campionesse d’Italia in carica salgono a quota 15 e conquistano la vetta in solitaria. Protagonista Zeni, Player of the Match, a segno nel finale, mentre Sillari ha realizzato 4 trasformazioni su 6.

A fare da spartitraffico è il derby veneto tra Benetton Treviso e Villorba, vinto 14-3 dalle gialloblù, che portano a casa 4 punti e salgono a 14 in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista. Decisive le mete di Cheli e Blaskovic nel primo tempo, entrambe trasformate da Busana. Per Treviso, a segno solo con un piazzato di Pratichetti, restano 6 punti.

Vittoria netta anche per il CUS Torino, che fuori casa travolge il Forum Iulii 37-5 incamerando 5 punti. Doppiette per Pirpiliu, Borello e Bonotto, mentre le friulane restano a quota zero. Il CUS Torino arriva a 6 punti nonostante la penalizzazione di 4 che pesa sulla sua graduatoria.

La gara più combattuta è a Volvera, dove la Capitolina la spunta 22-21 e coglie i primi 5 punti stagionali. Le padrone di casa avevano condotto a lungo, ma la meta di Crisante, che trasforma da sola, regala il sorpasso a due minuti dal termine. Per Volvera arriva comunque il primo punto in classifica. Il campionato torna in campo il 29 novembre con il quarto turno.