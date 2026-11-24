Rugby a 7
Rugby a 7, Italia pronta per il SVNS 3 a Dubai: in palio il pass per il SVNS 2
Tutto pronto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per la SVNS 3 di rugby a 7, a cui prenderà parte anche l’Italia maschile: la manifestazione andrà in scena venerdì 27 e sabato 28 novembre, e metterà in palio due posti per il SVNS 2, che inizierà a gennaio 2027.
L’Italia del tecnico Matteo Mazzantini, che lo scorso anno aveva già disputato il SVNS 3, senza però ottenere la promozione, cercherà l’assalto alla cadetteria, in quello che è il primo step delle qualificazioni verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.
Gli azzurri tornano a giocare il SVNS 3 dopo il secondo posto europeo della scorsa estate, ed affronteranno a Dubai altre cinque Nazionali, ovvero Hong Kong, Canada, Cile, Samoa e Zimbabwe: occorrerà arrivare in finale per garantirsi la promozione nel SVNS 2, che inizierà a Nairobi, in Kenya, nel gennaio 2027.
La prima fase prevede un girone all’italiana: venerdì 27 l’Italia affronterà il Cile alle 10.06, Samoa alle 13.34, ed il Canada alle 17.02, poi sabato 28 gli azzurri se la vedranno con lo Zimbabwe alle ore 10.06 e con Hong Kong alle 13.12. Nel pomeriggio dello stesso giorno andranno in scena le finali.