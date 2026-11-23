La Nazionale italiana di rugby si appresta a disputare la finale per l’11° posto del Nations Championship 2026: gli azzurri affronteranno nuovamente le Fiji, sfidate sabato scorso ad Udine, nel match in programma all’Allianz Stadium di Twickenham, venerdì 27 novembre alle ore 17.40 italiane.

Il CT dell’Italia, Gonzalo Quesada, che deve rinunciare a Miotti e Ferrari per infortunio, con i due che si aggiungono al lungo elenco di indisponibili per la causa azzurra, ha diramato l’elenco dei 33 convocati (a cui si aggiunge un atleta invitato) per l’ultimo impegno della finestra internazionale autunnale.

Vista l’infermeria sempre più piena, il tecnico degli azzurri ha convocato anche Andrea Zambonin e Louis Lynagh, mentre rientrano nell’elenco diramato pure Federico Zanandrea e Giovanni Montemauri. Al gruppo azzurro si aggrega come invitato Davide Sette.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 69 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 14 caps)

Ion NECULAI (Northampton Saints, 6 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Marco RICCIONI (Perpignan, 41 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 13 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 38 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 44 caps)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 68 caps)

Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 4 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 77 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)

Terze linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 43 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 2 caps)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 5 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 25 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 46 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 27 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 28 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 42 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 94 caps)

Paolo GARBISI (Perpignan, 59 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 28 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Federico MORI (Bayonne, 19 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 13 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 4 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 35 caps)

Monty IOANE (Lione, 52 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)

Federico ZANANDREA (Benetton Rugby, esordiente)

Atleta invitato

Davide SETTE (Rugby Experience L’Aquila/Accademia Nazionale Ivan Francescato)

Atleti non disponibili per infortunio

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 75 caps)

Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)

Domingo MIOTTI (Montpellier, 1 cap)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)