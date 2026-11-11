Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

1 ora fa

il

A Roma, Beach Volley Zone ha trasformato il Borussia Village in un punto di riferimento per la pallavolo sulla sabbia, conquistando già importanti risultati nella sua prima stagione e investendo sul settore giovanile, dai più piccoli fino agli Under 20.

Con Stefano Zarlenga scopriamo come si costruisce una società di beach volley, quanto contano i risultati sportivi, la formazione dei giovani e le nuove opportunità offerte dal circuito AIBVC.

#AIBVC #BeachVolley #BeachVolleyZone #BeachVolleyItalia #SettoreGiovanile #Sport #Freddy 🏐

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

conduce Alice Liverani

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: