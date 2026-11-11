Altri video
-
Beach volley, scatta la corsa a Los Angeles: come riparte l’Italia? | Luigi Dell’Anna a Beach Zone
-
F1 BRASILE, FACCIAMO CHIAREZZA! Ferrari, Hamilton e l’errore di Russell
-
Leclerc-Hamilton, Aprilia-Marquez, c’eravamo tanto amati…
-
FOCUS – ARRAMPICATA | Giulia Randi, la scalata verso il vertice mondiale
A Roma, Beach Volley Zone ha trasformato il Borussia Village in un punto di riferimento per la pallavolo sulla sabbia, conquistando già importanti risultati nella sua prima stagione e investendo sul settore giovanile, dai più piccoli fino agli Under 20.
Con Stefano Zarlenga scopriamo come si costruisce una società di beach volley, quanto contano i risultati sportivi, la formazione dei giovani e le nuove opportunità offerte dal circuito AIBVC.
#AIBVC #BeachVolley #BeachVolleyZone #BeachVolleyItalia #SettoreGiovanile #Sport #Freddy 🏐
conduce Alice Liverani