Rugby, l’Italia spreca tanto e si arrende con rimpianti a un’Argentina imprecisa

Quinta sconfitta in Nations Championship per l’Italia di Gonzalo Quesada, che a Genova lotta fino alla fine contro un’Argentina molto sporca, ma che impedisce agli azzurri di ribaltare il match quando ne aveva l’occasione. Non basta uno Zuliani perfetto per vincere, anche se sicuramente è stata una prestazione diversa da quella offerta contro il Sudafrica.

Gran partenza azzurra, che prima obbliga all’errore gli argentini, poi conquista una punizione in mischia e sull’azione successiva calcetto perfetto di Marin, con Monty Ioane che raccoglie l’ovale e schiaccia per il 7-0 iniziale al 5’. Ottima difesa azzurra sulla prima occasione argentina, con Zuliani che per tre volte strappa l’ovale, forzando due tenuti, anche se i Pumas ora stanno facendo il match. Al 16’ bell’iniziativa proprio di Zuliani, fallo argentino e Allan va sulla piazzola da lontano ma non trova i pali.

Sale il livello degli azzurri, che continuano a forzare falli dei sudamericani, touche nei 22 metri, poi altro fallo in maul, altra rimessa, ma questa volta ruba la touche l’Argentina e nulla di fatto. Situazione ribaltata, ma intercetto azzurro, contrattacco ed ennesimo fallo dei Pumas e cartellino giallo per Albornoz, con l’Italia in superiorità numerica per 10 minuti. Non sfrutta, però, la situazione la squadra di Quesada, obbligata a difendersi dagli ospiti, e al 39’ con la maul l’Argentina va fino in fondo e schiaccia con Bernasconi per il 7-7 con cui si va al riposo.

Buon avvio per l’Argentina, che prima recupera palla forzando il tenuto, poi calcio di Albornoz che dà una touche sui 5 metri, ma palla persa malamente. Ma subito dopo altro affondo argentino, palla libera, vantaggio, italiani che si fermano e meta ospite, poi annullata per un evidente in avanti. Continua a spingere l’Argentina, con gli azzurri più in sofferenza in questo avvio di ripresa e al 55’ arriva la meta ed è Isgro che riceve l’ovale al largo, si tuffa e schiaccia per il 7-12. A peggiorare le cose, poco dopo, il fuorigioco fischiato a Opoku Gyamfi che gli costa il cartellino giallo. E al 60’ arriva la meta di Mateo Carreras che si infila senza problemi per il 7-19.

Subito dopo, però, si torna in parità numerica per il giallo a Sclavi e l’Italia torna vicina alla linea di meta. E subito dopo arriva, ancora da maul, la meta di punizione per gli azzurri per il 14-19, cartellino giallo a Elias e Argentina in 13 uomini. Ora deve spingere l’Italia per sfruttare la superiorità e chiudere del tutto il gap. Ma sprecano troppo gli azzurri, perdono palloni banali e non riescono a rendersi pericolosi e alla fine buttano via due chance enormi. La partita finisce 14-19.