Ranking WTA (9 novembre 2026): Elena Rybakina regina della stagione, Paolini in top-40

Sono in corso le WTA Finals di Indian Wells, in California, dove calerà il sipario sulla stagione 2026 del tennis femminile. In vetta alla classifica mondiale, però, i giochi sono già fatti: Elena Rybakina ha chiuso l’annata al primo posto, assicurandosi il titolo di numero uno del mondo.

Una conclusione, va detto, dal sapore agrodolce per la kazaka, che dopo il trionfo agli US Open ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Non è un caso che la leader del ranking abbia deciso di dare forfait alle Finals californiane, rinunciando così all’ultimo appuntamento della stagione. Al suo posto è subentrata l’ucraina Marta Kostyuk, attualmente numero 10 del ranking.

Per Rybakina l’appuntamento è dunque al 2027. Alle sue spalle, invece, le principali rivali si contendono l’ultimo titolo dell’anno. La prima della lista è la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del mondo. La nativa di Minsk precede in classifica la russa Mirra Andreeva (n. 3), le statunitensi Coco Gauff (n. 4) e Jessica Pegula (n. 5), l’ucraina Elina Svitolina (n. 6), le ceche Karolina Muchova (n. 7) e Linda Noskova (n. 8), la polacca Iga Swiatek (n. 9) e, per l’appunto, Kostyuk.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 9 novembre 2026

1. Elena Rybakina 8099 punti

2. Aryna Sabalenka 6485

3. Mirra Andreeva 6306.

4. Coco Gauff 5763

5. Jessica Pegula 5760

6. Elina Svitolina 5121

7. Karolina Muchova 4665

8. Linda Noskova 4343

9. Iga Swiatek 4188

10. Marta Kostyuk 3910

Per quanto riguarda il tennis italiano, Jasmine Paolini si conferma la numero uno del movimento azzurro, occupando la 35ª posizione della classifica mondiale. Sono soltanto due, in totale, le giocatrici italiane presenti nella top 100. L’altra è la marchigiana Elisabetta Cocciaretto, che ha chiuso anticipatamente la stagione a causa di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e occupa attualmente la 72ª posizione.

TOP-10 AZZURRE

Lunedì 9 novembre 2026

35. Jasmine Paolini 1512

72. Elisabetta Cocciaretto 931

108. Lisa Pigato 699

117. Lucrezia Stefanini 657

134. Lucia Bronzetti 560

154. Tyra Caterina Grant 479

186. Samira De Stefano 411

228. Nuria Brancaccio 334

236. Noemi Basiletti 321

252. Jennifer Ruggeri 292