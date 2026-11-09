Paolo Savoldelli: “Pantani faceva bene al ciclismo. Chi lo sa cosa è successo veramente quel giorno a Campiglio”

Pochi giorni fa è stato presentato il percorso ufficiale del Giro d’Italia 2026, celeberrima corsa di ciclismo arrivata alla sua sua edizione numero 110. Una delle icone della disciplina, Paolo Savoldelli, ha parlato dell’argomento in occasione dell’ultima puntata di Bike Today, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Gianluca Bruno e Gian Luca Giardini.

“Hanno cercato di fare un Giro che colpisce, con salite che lascino il segno – ha detto Savoldelli – Hanno messo il Mortirolo, famoso per la sua durezza, per due volte, cosa che sarà molto spettacolare per la gente, come già succede al Tour con l’Alpe d’Huez. Il pubblico è il secondo protagonista dopo i corridori in una grande corsa. Non so se hanno scelto lo sconfinamento in Slovenia per invogliare Pogacar a partecipare al Giro o se, visto il grande successo, il Paese sia diventato molto più caldo e molto più vicino allo sport”.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione ci sarà il Friuli, mentre lo Stivale non sarà molto coperto al Sud: “Ci sono delle dinamiche economiche dietro ad un Grande Giro. Non è facile investire sul Giro, ma chi lo ha fatto ha avuto sempre un grande ritorno. È uno sport che va in casa della gente: quando arriva il Giro si rifanno le strade, le scuole si fermano. Non tocca tutta l’Italia quest’anno, ma è anche verso che il nostro Paese è talmente lungo che, per toccarlo tutto, si creano molti problemi. Si farà un po’ per parte: l’anno prossimo andranno al Sud e si eviterà un’altra parte. Credo che abbiano deciso che sarà così. Il percorso può anche essere bello, ma sono i corridori che fanno lo spettacolo. Credo che in questa situazione possano venire corridori forti, Del Toro prima di tutti. Pogacar? Il nostro amico Beppe Conti diceva che avrebbe fatto tre Grandi Giri, ma non credo che Pogacar abbia deciso di prendere questa strada. Lui il Giro lo ha già vinto, è evidente che farà quindi Tour e Vuelta”.

In occasione della quinta tappa, ci sarà un omaggio a Michele Scarponi con arrivo a Sassotetto: “Lui ha lasciato il segno, oltre che per i risultati, anche per la simpatia. È una salita difficile, da quello che mi ricordo. Saremo all’inizio del Giro e non capisci chi può vincere, i distacchi sono sempre pochi. In queste tappe è importante che ci sia qualcuno che possa subito provare a vincere. Quando una corsa non è difficile dal punto di vista altimetrico, diventa difficile da gestire per i corridori e le squadre. Non c’è selezione, sono tanti in lizza, si crea una grande tensione, sono tutti pieni di energie e la corsa diventa dura e difficile per lo stress che si viene a creare. Una salita dura in 30 la si gestisce in un modo, in 100 è ancora più dura. La cronoscalata? Non è difficile, è una cronometro per specialisti forti: si farà una media molto alta, non mi aspetto tantissimi distacchi”.

Per quanto riguarda gli arrivi nei centri città, Savoldelli ha ricordato un particolare importante: “L’importante è che non piova: quando si corre nei centri, ci sono questi lastricati che diventano molto scivolosi. Essendo trafficati, si forma questa patina con i gas di scarico; se non piove molto, diventa una saponetta e sono problemi. La seconda settimana si aprirà invece con una tappa che potrebbe prestarsi ad una fuga. Se ci sarà qualcuno fuori classifica, potrebbe essere qualcuno che, partendo da molto lontano, può arrivare fino al traguardo. I cacciatori di tappe, in quelle precedenti, cercano di andare fuori classifica per giocarsi le proprie carte in queste giornate. Se la maglia l’avrà qualcuno che la vuole tenere il più possibile, sapendo che non può vincere il Giro, andrà a prendere la fuga. Chi vuole vincere il Giro potrebbe cederla”. La successiva si concluderà all’Autodromo del Mugello: “In casi come questo per l’organizzazione è tutto più semplice, trova tutto pronto con l’asfalto a posto. Nella dodicesima ci sarà una salita discreta, qualcuno che non avrà ancora vinto ci vorrà provare. Ma saranno da capire le dinamiche della Maglia Rosa”.

Non è mancato un commento sull’arrivo ai Piani Di Bobbio, stazione sciistica da poco rinnovata: “Una bella salita, l’impianto sciistico è nuovo, l’hanno voluto proprio per promuoverlo. È la stazione più vicina a Milano. Non è una tappa di transizione, ma è la prima con tante salite per tutta la durata del tracciato. Qui a Bergamo dobbiamo tanto a Giovanni Bettineschi, Presidente della Promo Eventi. Quando ero giovane mi disse che voleva far arrivare una tappa del Giro al Passo della Presolana. Quando l’ho visto la prima volta mi sembrava una cosa impossibile, invece hanno lavorato subito benissimo. Negli anni, grazie a loro, nella zona di Bergamo abbiamo avuto diverse tappe del Giro d’Italia, oltre a partenze e arrivi del Giro di Lombardia”. Seguirà una cronometro lunga, ma completamente piatta: “37 km a 60 km/h sarebbero 40 minuti di gara. Se non ci sono degli strappi, perderà lo scalatore che non va a cronometro. Non è una distanza impossibile, ci sta una crono di questa lunghezza in un Grande Giro”.

Occhio anche alla durissima tappa numero sedici, con l’asperità del Mortirolo: “Se ci sarà qualcuno più forte, farà la corsa dura già sul Mortirolo, senza esagerare, altrimenti rimane senza squadra. Il Mortirolo è duro, quando arrivi in cima c’è una discesa molto veloce. Gli atleti sono abituati a fare tanti chilometri da soli, non è escluso che qualcuno possa fare la discesa in solitaria. Con i miglioramenti nell’alimentazione i corridori non vanno più in crisi. La gente vuole dare spettacolo, c’è ancora un record di Gotti che resiste. Staremo a vedere se in questo ciclismo dove si battono tanti record questo resisterà ancora”.

Sul Gavia e le grandi salite: “Quest’anno al Giro è mancato qualcosa. Le grandi salite portano la gente sulla strada e davanti alla tv. I grandi nomi sono quelli che rimangono nella mente degli appassionati”.

Sulle possibilità di una seconda tappa dura dopo il Mortirolo: “Gli organizzatori devono far quadrare i conti e devono raccogliere più possibile. Speriamo che con l’arrivo di Luca Guercilena ci sia un cambio di passo importante e si crei più visibilità facendo cose che fanno bene al ciclismo”.

Sulla tappa di Madonna di Campiglio: “Madonna di Campiglio è una salita non impossibile. Siamo alla fine di un Giro, dipenderà da chi parte da lontano, dai corridori che andranno in fuga, saranno tante le dinamiche da valutare. Sono le squadre che rendono la corsa dura. Le condizioni meteo potrebbero incidere sulla tipologia di corsa”.

Sui ricordi di Campiglio: “Giornata che ha cambiato il ciclismo. È finito un grande campione che non si è più ripreso da quella giornata. Ero nello stesso albergo, ero stanco e in calo. Pantani andava fortissimo, vinceva con una superiorità devastante. Personaggi che fanno bene al proprio sport e lo portano in alto. Il ciclismo da quel giorno non si è ripreso. Cosa sia successo veramente chi lo sa”.

Sulle ultime tappe e lo Zoncolan: “Lo Zoncolan è una salita troppo dura dove non conta la scia, gli atleti montano rapporti da mountain bike e dove se uno scatta non serve seguirlo, basta prendere il proprio passo. Messa alla fine dà spettacolo e lascia tutto aperto. Sono convinto che la situazione di classifica sarà già delineata. Non è un Giro impossibile, non ci sono tre-quattro tappe dure di fila. Può vincere anche un corridore non esageratamente forte per le corse a tappe. Il Giro d’Italia dipenderà da chi viene. Se ci fosse Evenepoel in maglia rosa con Del Toro secondo e pronto a fare corsa dura per staccarlo in salita, dove è più forte, ci sarà lo spettacolo“.

Sulla tappa di Roma: “Scelta data dall’immagine di finire un Giro nel contesto più affascinante. Le immagini della maglia rosa sul palco fanno il giro del mondo. Gli organizzatori, nonostante i problemi organizzativi, hanno operato la scelta per avere un ritorno di immagine”.

Sulla possibile partecipazione di Seixas: “Vedremo se verrà. Ha detto che ci sta pensando. Mi sembra un po’ troppo giovane per fare Giro e Tour nello stesso anno e non può non correre in Francia. Gli stanno chiedendo tanto nonostante abbia già dimostrato notevole maturità fisica e caratteriale. Ha ancora notevoli margini di miglioramento. Farà solo il Tour”.

Sulla partecipazione di Evenepoel: “Bisogna capire come starà Pogacar perché se sta bene batterlo è difficile. Evenepoel è un corridore sanguigno che ogni tanto ha qualche defaillance e soffre Pogacar psicologicamente. Lo sloveno quest’anno gli ha anche concesso la vittoria di tappa al Tour”.

Su Finn e Pellizzari: “Pellizzari lo scorso anno è andato in crisi, non era al suo livello per problemi fisici. Finn è forte, ma bisogna valutare i margini di miglioramento. Lorenzo è un corridore seguito e molto serio, è la speranza italiana per le corse a tappe. Dovrà fare esperienza. Staremo a vedere, ci aspettiamo tanto da lui, ma sarà la strada a dirci la verità”.

Sulla mancata tappa in Piemonte: “Può darsi non ci fossero le condizioni per mettere la tappa piemontese. Il presidente della Regione Piemonte si è già attivato per una nuova partenza del Tour”.

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