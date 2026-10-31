WTA Guangzhou 2026, Tagger e Dart conquista la finale in Cina

Saranno Harriet Dart e Lilli Tagger le finalista del WTA di Guangzhou. Per entrambe una finale davvero molto importante per la loro carriera. Infatti per la britannica è la prima di sempre nel massimo circuito e soprattutto vincendo tornerebbe tra le prime cento del mondo. Per l’austriaca, invece, è la sua terza e va a caccia del secondo titolo dopo quello vinto lo scorso luglio a Praga. Con una vittoria poi l’allieva di Francesca Schiavone ritornerebbe tra le prime cinquanta della classifica e arriverebbe al suo best ranking (sarebbe n°43).

Dart ha spezzato il sogno della cinese Sun Xinran, che è stata la grandissima sorpresa del torneo di Guangzhou. La sedicenne, numero 405 del mondo, ripenserà sicuramente ai tre match point avuti nel secondo set. Dart, infatti, è riuscita a rimontare la padrone di casa, vincendo in tre set con il punteggio di 5-7 7-6 6-0 dopo due ore e venticinque minuti di gioco, con la cinese che ha anche accusato un problema fisico nel terzo, crollando completamente.

Dominio assoluto, invece, nella seconda semifinale per Lilli Tagger. L’austriaca ha spazzato via la spagnola Kaitlin Quevedo in appena 53 minuti di gioco con un perentorio 6-2 6-0. Davvero una partita a senso unico per l’allieva di Francesca Schiavone, che si presenta sicuramente in finale come la grande favorita per vincere il torneo.

RISULTATI WTA GUANGZHOU 2026 (31 OTTOBRE)

Dart (Gbr) b. Sun (Chn) 5-7 7-6 6-0

Tagger (Aut) b. Quevedo (Esp) 6-2 6-0