ANCORA WTA FINALS! Errani/Paolini strapazzano Mihalikova/Nicholls e volano a Indian Wells!

Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in finale nel WTA 500 di Tokyo, ma soprattutto si qualificano per le WTA Finals di Indian Wells dopo aver battuto nello scontro diretto decisivo, giocato nel penultimo atto del torneo di doppio femminile nipponico la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, regolate con lo score di 6-4 6-0 in un’ora e quindici minuti di gioco. In finale le azzurre affronteranno la coppia numero 1 del seeding, composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani.

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando le azzurre trovano il break a quindici che le manda sul 3-1. La coppia italiana, però, non conferma il break, cedendo la battuta a trenta, poi non sfrutta tre palle per il 4-2 e subisce l’aggancio sul 3-3. Nel settimo game sono le azzurre ad annullare tre break point consecutivi e tornare a condurre sul 4-3, ma la partita si decide nel decimo gioco, quando Errani e Paolini si portano sul 15-40 in risposta ed alla terza occasione, sul punto decisivo, incamerano la frazione sul 6-4 dopo tre quarti d’ora.

Nella seconda partita l’esito della prima è decisivo e porta al tracollo di Mihalikova/Nicholls ed al contemporaneo dominio di Errani/Paolini: le azzurre in tutti i turni al servizio delle avversarie si portano sul 15-40, riuscendo poi a strappare la battuta sempre al punto decisivo. La coppia italiana, invece, tiene sempre il servizio ed il risultato è un eloquente 6-0, maturato in appena mezz’ora, che consegna alle azzurre il pass per la finale di Tokyo e per le WTA Finals di Indian Wells.

Le statistiche sorridono alla coppia italiana, che vince 57 punti contro i 42 delle avversarie, sfruttando 5 delle 16 palle break avute a disposizione ed annullandone 5 delle 6 concesse alle rivali odierne. Errani e Paolini fanno meglio sia con la prima di servizio, ottenendo il 66% dei punti contro il 49%, sia con la seconda, con il 56% a fronte del 47%. Le campionesse olimpiche staccano così le dirette inseguitrici nella Race, chiusa all’ottavo posto con almeno 172 punti di margine su Mihalikova/Nicholls (ai fini della qualificazione sarà ininfluente la finale di domani).