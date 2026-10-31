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Dove vedere in tv il sorteggio delle WTA Finals 2026? Orario, programma, streaming

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8 secondi fa

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Per approfondire:
Sara Errani/Jasmine Paolini
Sara Errani e Jasmine Paolini / LaPresse

Il sorteggio delle WTA Finals 2026 di tennis è in programma martedì 3 novembre alle ore 23.00 italiane ad Indian Wells, sede della manifestazione, ed andrà a definire la composizione dei gironi della prima fase sia per il singolare che per il doppio.

L’Italia sarà rappresentata nell’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 8 a domenica 15 novembre, in doppio dalla coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, che saranno inserite in quarta fascia, essendo none (ottave tra le qualificate) nella Race WTA.

La cerimonia del sorteggio non sarà trasmessa in diretta tv, ma la diretta streaming sarà fruibile sul profilo ufficiale Tik Tok della WTA: nella prima fase a gironi le coppie qualificate saranno suddivise in due raggruppamenti e le prime due classificate avranno accesso alle semifinali.

PROGRAMMA SORTEGGIO WTA FINALS 2026

Martedì 3 novembre

23.00 Sorteggio gironi singolare e doppio WTA Finals 2026 (con Sara Errani/Jasmine Paolini)

PROGRAMMA SORTEGGIO WTA FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

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Diretta streaming: Tik Tok WTA.

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