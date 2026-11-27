🚴‍♂️ Matteo Fiorin, un 2026 da sogno! Dalla Coppa del Mondo su pista agli Europei Under 23, passando per il successo al Giro Next Gen: il giovane talento italiano si racconta nella nuova puntata di Bike Today!

🎙️ Ospite della trasmissione è Matteo Fiorin, corridore classe 2005 capace di distinguersi con ottimi risultati sia nel ciclismo su pista sia su strada. Una doppia anima che nel 2026 gli ha regalato la migliore stagione della sua carriera, con vittorie e prestazioni di grande prestigio.

🏆 PISTA: VITTORIE INTERNAZIONALI E SUCCESSI AZZURRI

Il momento più prestigioso è arrivato a Hong Kong, dove Fiorin ha conquistato una splendida vittoria nella prova di eliminazione della Coppa del Mondo tra gli élite. A questa affermazione si sono aggiunti i successi ai Campionati Europei Under 23, con la maglia azzurra, nelle prove di eliminazione e nell’inseguimento a squadre (quartetto).

🔥 STRADA: IL TRIONFO AL GIRO NEXT GEN

Non soltanto pista. Fiorin ha lasciato il segno anche su strada, conquistando una spettacolare vittoria di tappa al Giro Next Gen, imponendosi in volata a Corato e confermando tutto il proprio talento anche nelle competizioni su strada.

🚀 IL FUTURO SI CHIAMA SWATT TEAM

Dopo una stagione così ricca di soddisfazioni, per Matteo si apre una nuova avventura: nel 2027 vestirà la maglia dello Swatt Team, con l’ambizione di continuare a crescere e conquistare traguardi ancora più importanti.

🎯 Dalla pista alla strada, tra presente e futuro, Matteo Fiorin racconta il suo percorso, le emozioni delle vittorie più belle e i prossimi obiettivi di una carriera tutta da costruire.

💬 Dove potrà arrivare Matteo Fiorin? Quale sarà il suo futuro tra strada e pista? Diteci la vostra nei commenti!

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