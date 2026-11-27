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Canottieri Napoli-Posillipo e Pro Recco-Savona accendono la decima giornata di Serie A1 maschile di pallanuoto. Nella puntata di Waterpolo Preview del 27 novembre 2026, Fulvio Di Martire presenta il derby della Scandone da grande ex di entrambe le squadre. Come arrivano alla stracittadina il Circolo Canottieri Napoli e il Circolo Nautico Posillipo?
Alla Sciorba si gioca il big match tra Pro Recco e Rari Nantes Savona. Spazio anche al terzo turno della fase a gironi di Champions League femminile. La SIS Roma apre il programma contro il Sabadell, mentre Ekipe Orizzonte e Pallanuoto Trieste cercano vittorie importanti per la qualificazione.
▶️ Guarda la puntata su OA Sport TV e lascia il tuo pronostico nei commenti. Chi si prende il derby di Napoli?
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