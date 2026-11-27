Questa volta i microfoni di Run2U non si accendono a bordo pista o dietro il bancone di un negozio, ma in viaggio verso San Siro, a bordo del pullman nerazzurro diretto a Milano per Inter–Stoccarda di Champions League.

Con noi c’è Massimo Guidi, anima e titolare di Living Sport (punto di riferimento a Rimini e Cesena per chi corre e cammina), che per un giorno lascia scarpe tecniche e consigli sull’appoggio per vivere l’adrenalina da tifoso. Tra aneddoti di trasferta, gli errori da non commettere prima di partire per un cammino di più giorni e il valore umano dello stare insieme lungo la strada — che sia un sentiero di montagna o l’autostrada verso Milano — Massimo si racconta senza filtri in una puntata speciale della stagione 2026. Mettetevi comodi, si parte!

RUN2U #51 (2026) – Ospite: Massimo Guidi (Titolare Living Sport Rimini e Cesena)

In questa puntata speciale di Run2U, in onda direttamente dal pullman in trasferta verso lo Stadio San Siro di Milano per la notte di UEFA Champions League Inter–Stoccarda, intervistiamo Massimo Guidi, fondatore e titolare di Living Sport (Rimini e Cesena).

Dalla consulenza tecnica in negozio alla crescita esplosiva del mondo del walking, del trekking e dei viaggi a piedi, passando per le esperienze personali sui cammini condivise con la moglie e l’adrenalina del tifo nerazzurro: una chiacchierata autentica tra sport, passione, fatica e comunità.

Cosa troverai in questa puntata di Run2U:

L’atmosfera del pullman verso San Siro: il silenzio condiviso dei cammini vs l’adrenalina della Champions League.

Living Sport Rimini e Cesena: cosa cerca oggi chi corre e chi cammina rispetto all’acquisto online.

Consigli tecnici per i cammini: gli errori più comuni su scarpe, calze e zaino da evitare prima della partenza.

Il significato profondo del camminare per giorni e gli imprevisti lungo il percorso.

Domande a bruciapelo tra campo, sentieri e fede interista.

Segui Run2U e resta aggiornato sulle prossime puntate del 2026! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le nuove interviste dedicate al mondo del running, dell’outdoor, dei cammini e delle storie di sport.

Dove trovare Living Sport:

Rimini – Via XX Settembre 1870, 134

Cesena – Viale Guglielmo Marconi, 331

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.