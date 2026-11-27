Dalle Olimpiadi di Parigi 2024 al ritorno sul podio mondiale: il percorso di Giovanni Codato è una storia di cambiamenti, nuove intese e capacità di ripartire.

Canottiere delle Fiamme Oro, cresciuto alla Canottieri Gavirate, ha conquistato nel 2025 l’argento europeo nel due senza e l’argento mondiale nell’otto misto. Nel 2026, insieme a Matteo Lodo, ha firmato una stagione straordinaria: bronzo in Coppa del Mondo, bronzo agli Europei di Varese e soprattutto bronzo ai Mondiali di Amsterdam, riportando l’Italia sul podio iridato del due senza maschile dopo nove anni.

Ma dietro una medaglia c’è molto di più: il peso delle aspettative olimpiche, la capacità di ricominciare, il rapporto con i compagni di barca, la crescita personale e il legame speciale con la sorella Alice, anche lei protagonista nel canottaggio azzurro.

🎙️ In questo FOCUS scopriamo il canottiere, ma soprattutto l’uomo: le difficoltà, le ambizioni, le passioni e tutto quello che non si vede quando si taglia il traguardo.

🚣‍♂️ Una storia di squadra, fiducia e seconde possibilità, con lo sguardo rivolto a Los Angeles 2028.

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