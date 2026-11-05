Simona Quadarella è ospite di SWIMZONE per ripercorrere un anno ricco di successi e soddisfazioni. Dalla tripletta europea ai risultati negli 800 e 1500 stile libero, fino ai notevoli progressi nei 400 e 200, la campionessa azzurra racconta una stagione da protagonista, tra conferme e nuove sfide.

Spazio anche a qualche retroscena e aneddoto condiviso con Alessia Polieri, agli interessi coltivati lontano dalla piscina e alle possibilità che si aprono per il futuro, tra acque libere e Coppa del Mondo.

Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada

📌 Nel video potrai scoprire:

– La stagione d’oro di Simona Quadarella e la tripletta europea

– I risultati negli 800 e 1500 e i progressi nei 400 e 200 stile libero

– Retroscena, aneddoti e momenti condivisi con Alessia Polieri

– I nuovi interessi fuori dall’acqua e le prospettive tra acque libere e Coppa del Mondo

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