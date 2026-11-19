Stefano Pantano è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’ex schermidore, ora commentatore tecnico in tv, ha analizzato il momento della scherma italiana, quindi ha raccontato molti aneddoti sulla sua carriera agonistica e non.

Lo spadista romano inizia il suo racconto dalle origini: “Diciamo che è stata una passione che mi ha trasmesso mio padre, voleva indirizzarmi in uno sport di disciplina e ordine dato che ero un bambino molto vivace”.

Solitamente quando si iniziava, tutti passavano dal fioretto prima di prendere una propria strada: “Fino alla mia generazione la scherma partiva con il fioretto che veniva indicata come arma di base. Oggi invece ci si specializza subito. Molto dipende anche da dove ci si allena. Il fioretto ti dava una base importante, senza dubbio, dato che imparavi un po’ tutto. Forse passare subito ad un indirizzo fin dalla tenera età è più indicato, la tendenza è quella”.

Pantano per qualche tempo ha cercato anche di proseguire su due armi, un po’ come ha fatto Arianna Errigo. “Non si è campioni per caso. Lei fa capire quanto la testa sia fondamentale. Ha una forza di volontà e interiore che è fuori dal comune. Nonostante abbia vinto tanto, come accaduto a Montano o Vezzali, non c’è mai il calo di voglia di vincere. Più vai avanti è difficile perché devi allenarti di più e sai che non basta solo il talento per rimanere lassù per tanto tempo”.

Stefano Pantano quando si è reso conto di poter puntare davvero in alto? “Forse me ne sono reso conto quando stavo gareggiando con fioretto e spada. Con quest’ultima notavo che facevo risultati e che stavo bene in pedana. Sono entrato in nazionale Under 20 e mi sono reso conto che qualcosa potevo fare. Quando sono arrivati i risultati internazionali ho cambiato passo. La vittoria a squadre alle Universiadi del 1983 a Edmonton è stata una emozione incredibile. Poi ne ho vinte altre due”.

Il suo amaro per la spada è chiaro: “La spada è stata per anni un po’ il fanalino di coda tra le armi. Si studiava il modo di riportare in auge questa arma. Grazie a Bellone siamo cresciuti molto. La vittoria di Edmonton ruppe un digiuno di oltre 20 anni”.

Passiamo poi ad un momento davvero particolare. Atlanta 1996, il primo commento tecnico del classe 1962. “Una emozione devastante. Sono andato a commentare quelli che, fino a 15 giorni prima, erano stati miei compagni. Avevo fatto il quadriennio olimpico dopotutto. Vedere quell’oro è stato molto difficile, lo dico sinceramente. Ho rivisto le edizioni precedenti. Ho rivisto Seoul quando abbiamo mancato la finale per l’oro per una sola stoccata. Perdendo poi anche la finale per il bronzo. Un dolore davvero enorme, con tutta la squadra che chiuse in lacrime. Dopotutto si ricordano più i dolori. Ad Atlanta il percorso è stato difficile con vittorie davvero per poche stoccate. Quando è arrivata l’ultima stoccata ho pianto e ho spento il microfono. Un segno del destino commentare quel momento”.

Come si gestiscono le emozioni al commento? “Quando sono molto coinvolto faccio fatica a raccontare le mie. Meglio quelle degli altri. Quando racconti la scherma lo fai soprattutto a chi non la conosce, per cui devi usare un linguaggio semplice. Sinceramente la fatica maggiore, come detto, l’ho vissuta ad Atlanta”.

Come sta il movimento italiano? “La scherma italiana si commenta da sola. Siamo lo sport più medagliato da sempre ed è un orgoglio. Quest’anno abbiamo vinto ogni medagliere ai Mondiali, dopotutto. La Federazione lavora molto bene e investe molto sui giovani. Le specialità sono tutte divertenti, ovvio che spingo per la spada ma il fioretto maschile e femminile fanno paura. Per fare capire il loro valore, da Seoul ad oggi ci siamo sempre stati, mentre sono cambiate le nostre rivali”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA DI OA FOCUS