Scherma, l’Italia piazza la doppietta a Plovdiv. I fiorettisti piegano la Russia e trionfano in Coppa del Mondo

L’Italia si prende tutto a Plovdiv! Semplicemente perfetto il fioretto azzurro in questa domenica. Dopo la vittoria delle azzurre, arriva anche quella degli uomini, che ritornano subito sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Una finale dominata quella contro la Russia, con il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini e Filippo Macchi che si è imposto con il punteggio di 45-27.

Dopo un inizio equilibrato, la svolta è arrivata con il 7-1 di Macchi contro Anton Borodachev. Da quel momento è stato un monologo degli azzurri, che hanno aumentato il vantaggio poi negli ultimi due assalti con un 5-0 di Marini ad Anton Borodachev e un 5-1 di Bianchi a Kiril Borodachev.

In semifinale gli azzurri hanno superato abbastanza tranquillamente il Giappone per 45-34 al termine di una sfida sempre in controllo per i fiorettisti italiani. Nell’altra semifinale, invece, la Russia aveva sconfitto anche lei facilmente Hong Kong per 45-33.

Il cammino dell’Italia, testa di serie numero uno del tabellone, è cominciato dagli ottavi di finale con la comodissima vittoria contro il Brasile per 45-23. Successivamente nei quarti di finale gli azzurri hanno superato la Cina con il punteggio di 45-34.