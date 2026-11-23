Non rallenta la corsa di Pro Recco e AN Brescia. Le due battistrada dilagano nei match dell’ottava giornata con Training Academy Olympic Roma e Lazio Nuoto e conservano il primato in classifica. Lo scatenato Occhione prende letteralmente per mano la Rari Nantes Savona nel blitz di Bologna, mentre Condemi è una delle principali bocche da fuoco nella vittoria con i capitolini.

I MIGLIORI ITALIANI DELL’OTTAVA GIORNATA DI A1

Occhione

La Rari Nantes Savona entra in acqua per trovare l’immediato riscatto dopo l’eliminazione europea. L’universale in calottina numero cinque è incontenibile, sigla cinque gol ed è protagonista assoluto nel break che decide la gara con tre centri.

Condemi

La Pro Recco supera senza eccessivi patemi l’esame Training Academy Olympic Roma. I liguri iscrivono dieci giocatori di movimento nel tabellino dei marcatori e il capitano cala il poker per scaldare il braccio in vista dei prossimi importanti appuntamenti.

Balzarini

Diventa sempre più una piacevole conferma. L’arrivo a Napoli sembra averlo galvanizzato. Il numero tre risponde ancora presente grazie a una prova di spessore in fase offensiva e al poker che gli consente di conquistare il titolo di miglior marcatore dei suoi.

Giliberti

Nel momento in cui il Circolo Canottieri Napoli profonde il massimo sforzo per provare a rientrare, il numero sette palermitano spacca definitivamente la partita sganciando due siluri dal perimetro che riportano il Telimar a +5 e lo rendono irraggiungibile.