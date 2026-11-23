Pallanuoto
Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Bettini faro dell’Orizzonte. Brillano Bovo e Minuto
L’Ekipe Orizzonte Catania esce alla distanza, piega la SIS Roma nell’ultimo quarto e conserva la testa della classifica a punteggio pieno. Bettini si conferma il faro della squadra etnea, mentre le giovani Minuto e Bovo si mettono in evidenza tra le fila di SIS e Pallanuoto Trieste.
LE MIGLIORI ITALIANE DELL’OTTAVA GIORNATA
Bettini
La consueta prestazione globale che ne conferma il talento di fuoriclasse assoluta. Segna, sforna assist al bacio per le compagne e offre un contributo fondamentale nella fase di costruzione della manovra.
Minuto
L’attaccante, classe 2009, è la più prolifica della formazione capitolina. La titolare della calottina numero quattordici prova a prendere per mano le compagne con un poker e alza per ultima bandiera bianca con la rete dell’11-10.
Bovo
La giovanissima attaccante continua il suo percorso di crescita e offre un contributo fattivo alla vittoria della formazione giuliana. La titolare della calottina numero sei timbra una tripletta ed è sempre opzione preziosa in fase realizzativa.
Cavallini
Ribadisce il suo rendimento improntato alla costante positività. Nel momento topico della gara, quando la compagine biancoceleste chiude l’incontro con un devastante 5-0, Ginevra ci mette la firma e timbra due delle sue tre reti.