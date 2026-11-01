Ordine d’arrivo F1, GP Messico: Antonelli campione del mondo! Verstappen precede Hamilton, rimpianti Leclerc

Oggi è andato in scena il GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su un circuito estremamente veloce, in una gara condizionata dell‘incidente occorso a Valtteri Bottas nel corso del 45mo giro e che ha comportato l’esposizione della bandiera rossa, con un’interruzione di trenta minuti e una ripartenza da fermo che ha rimescolato tutto.

Max Verstappen ha vinto il GP del Messico 2026, dettando legge al volante della Red Bull grazie a una condotta di gara davvero encomiabile. Il pilota olandese ha sfruttato al meglio il bisticcio tra le due Ferrari nel corso del primo giro: Charles Leclerc ha cercato di superare Lewis Hamilton, il britannico ha leggermente allargato la traiettoria, il monegasco ha tagliato sull’erba ed è balzato al comando della gara, proprio davanti a Verstappen e ad Hamilton.

Leclerc è stato sanzionato con una penalità di cinque secondi, l’ha scontata una volta rientrato ai box, ma è stato marcato da Verstappen, il quale è balzato davanti per questione di decimi ed è poi riuscito a tenere la posizione anche dopo la ripartenza per l’infortunio di Bottas. Alla ripartenza Hamilton era terzo ha scavalcato Leclerc e ha poi provato a battagliare con Verstappen, ma non ha avuto la possibilità per vincere la gara.

Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto davanti a Kimi Antonelli, che sale sul gradino più basso del podio e festeggia il Mondiale F1. Il ventenne bolognese ha conquistato il titolo iridato al volante della Mercedes, si è laureato Campione del Mondo e l’Italia torna a festeggiare la corona dopo addirittura 73 anni di digiuno. Il pilota italiano si è lasciato alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc, che nel finale ha dovuto fare i conti con un problema di degrado gomme, ma è riuscito a precedere la McLarend di Lando Norris.

Sesta piazza per il britannico George Russell, che assiste da vicino all’apoteosi mondiale del compagno di squadra. In top-10 anche Oscar Piastri (settimo con la McLaren), Franco Colapinto (ottavo con la Alpine), Liam Lawson (nono con la Racing Bulls) e Pierre Gasly (decimo con la Alpine). Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Messico 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez.

ORDINE D’ARRIVO GP MESSICO F1 2026

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Ferrari)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Isack Hadjar (Red Bull)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Ryo Hirakawa (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Nico Hulkenberg (Audi)

17. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MESSICO F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.799 3

3 Kimi Antonelli Mercedes +4.006 2

4 Charles Leclerc Ferrari +10.707 2

5 Lando Norris McLaren +11.778 2

6 George Russell Mercedes +12.263 3

7 Oscar Piastri McLaren +19.475 3

8 Franco Colapinto Alpine +20.204 2

9 Liam Lawson Racing Bulls +20.899 4

10 Pierre Gasly Alpine +21.483 3

11 Gabriel Bortoleto Audi +22.041 2

12 Isack Hadjar Red Bull Racing +22.503 3

13 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +25.373 5

14 Alexander Albon Williams +27.562 4

15 Carlos Sainz Williams +28.638 3

16 Nico Hulkenberg Audi +29.977 3

17 Sergio Perez Cadillac +30.695 5

18 Arvid Lindblad Racing Bulls – – 2

19 Oliver Bearman Haas F1 Team – – 3

20 Valtteri Bottas Cadillac – – 1

21 Lance Stroll Aston Martin – – 1

22 Fernando Alonso Aston Martin – – 2