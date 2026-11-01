Leclerc-Hamilton rischiano l’incidente! Le Ferrari erano prima e seconda in Messico: penalità pesante – VIDEO

Lotta infuocata tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel primo giro del GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito intitolato alla memoria degli Hermanos Rodriguez. Il confronto tra i due piloti della Ferrari ha animato il via della gara che potrebbe consegnare matematicamente il titolo iridato a Kimi Antonelli, a cui basta un nono posto al volante della Mercedes per meritarsi la corona senza dover guardare i risultati degli avversari.

Lewis Hamilton è scattato in maniera brillante dalla pole position, mentre Charles Leclerc è partito a spron battuto dalla terza piazzola, ha superato George Russell e si è messo sulla scia del compagno di squadra lungo gli 800 metri che conducevano in curva 1. Il monegasco si è fatto vedere negli specchietti del britannico, il quale con grande maestria ha conservato la posizione in una fase molto calda del Gran Premio.

In ingresso di curva 4, Charles Leclerc ha tentato di superare Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo ha leggermente allargato la traiettoria e il monegasco ha tagliato sull’erba, mentre il britannico rimaneva in pista e percorreva la curva in maniera regolare. Leclerc è balzato al comando della gara davanti a Max Verstappen, il quale ha sopravanzato Hamilton all’interno, sfruttando la fase particolarmente concitata.

In base al regolamento imposto per l’occasione, il pilota che taglia la curva in Messico dovrebbe ridare la posizione all’avversario superato, ma nello specifico Verstappen si è messo in mezzo tra le due Ferrari e dunque l’operazione si è rivelata impossibile. In caso contrario, sono previsti dieci secondi di penalità. La manovra è andata sotto investigazione e Leclerc ha ricevuto una penalità di cinque secondi, che dovrà scontare in occasione della prima sosta ai box.

VIDEO HAMILTON-LECLERC GP MESSICO

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026



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