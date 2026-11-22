Il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, ha emesso il proprio verdetto. Sul tracciato cittadino, incastonato nel deserto del Nevada, piloti e team hanno dovuto fare i conti con temperature rigide, che hanno complicato la gestione delle gomme e la loro finestra di funzionamento ideale.

Dalla pole position scattava Max Verstappen. Il quattro volte iridato, complice la penalità di cinque posizioni in griglia inflitta a Kimi Antonelli per la sostituzione del motore endotermico, aveva l’occasione di capitalizzare al meglio la partenza. In prima fila, però, divideva la griglia con George Russell, rivale con cui i rapporti sono tutt’altro che distesi: quanto accaduto nelle FP3 non è stato un fulmine a ciel sereno.

Tra i possibili protagonisti della lotta per la vittoria c’era anche Lando Norris. Il campione del mondo 2025, al volante della McLaren, era pronto a sfruttare gli eventuali attriti tra i due contendenti, pur consapevole di dover cedere qualcosa sui lunghi rettilinei del tracciato americano.

Antonelli, con il titolo mondiale già in tasca, puntava a una partenza #fulminante per rientrare nella lotta al vertice e ambire alla decima vittoria di una stagione straordinaria. La Ferrari, invece, dopo le qualifiche deludenti, aveva come obiettivo il contenimento dei danni.

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Max Verstappen Red Bull

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.619

3 Lando Norris McLaren +1.515

4 George Russell Mercedes +2.150

5 Oscar Piastri McLaren +2.295

6 Pierre Gasly Alpine +3.221

7 Charles Leclerc Ferrari +5.614

8 Franco Colapinto Alpine +6.522

9 Carlos Sainz Williams +8.986

10 Lewis Hamilton Ferrari +10.599

11 Nico Hülkenberg Audi +18.098

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +19.084

13 Gabriel Bortoleto Audi +19.525

14 Rafael Câmara Haas F1 Team +29.455

15 Isack Hadjar Red Bull Racing +39.691

16 Liam Lawson Racing Bulls +40.349

17 Fernando Alonso Aston Martin +43.748

18 Valtteri Bottas Cadillac +43.573

19 Lance Stroll Aston Martin +44.588

20 Arvid Lindblad Racing Bulls —

21 Sergio Pérez Cadillac —

22 Alexander Albon Williams —