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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo circuito cittadino del Nevada, assisteremo a una gara in cui le emozioni non mancheranno e bisognerà anche prestare attenzione alle condizioni climatiche.

Con il titolo piloti già saldamente nelle mani del fenomeno Kimi Antonelli, capace di chiudere i giochi con largo anticipo a quota 390 punti, i riflettori della Strip illuminano una caccia spietata al ruolo di vice-campione. A dettare il passo allo spegnimento dei semafori sarà Max Verstappen, che eredita la pole position con il tempo di 1:34.151 e l’intenzione di blindare la sua seconda piazza iridata (279 punti). Ma l’olandese sa bene che il vero uomo da battere partirà tre file più indietro.

In qualifica, infatti, Antonelli ha confermato la sua superiorità stampando il miglior crono assoluto in 1:33.893, prima di dover incassare la retrocessione di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del motore termico. Dalla sesta casella, forte di una power unit nuova di zecca e di una Mercedes che tra i muretti del Nevada sembra volare, il giovane campione del mondo ha già messo nel mirino l’ennesima rimonta dell’anno. Al suo fianco in prima fila, intanto, Verstappen troverà un altro cliente scomodo: George Russell, secondo al sabato e deciso a ricucire i 17 punti di ritardo dall’olandese, mentre in seconda fila scalpita Lando Norris, terzo e a caccia di gloria.

Decisamente più in salita la notte di Maranello. La Ferrari archivia un sabato amaro, pagando dazio sul giro secco in una sessione in cui né Charles Leclerc né Lewis Hamilton sono riusciti a strappare il pass per la Q3. Il monegasco (10° in 1:35.197) e il sette volte iridato (11° in 1:35.253) scatteranno appaiati a centro gruppo: una posizione scomoda, che trasforma la gara in un’operazione riscatto obbligatoria. Sui lunghi rettilinei della Strip, dove le scie e le staccate al limite offrono continue occasioni di sorpasso, la Rossa è chiamata a dimostrare di avere il passo gara per risalire la china e tenere viva la corsa al podio mondiale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca reale e aggiornamenti costanti. Si prevendono temperature piuttosto basse, variabile importante nella gara. Il via è previsto dalle 05:00 italiane, con 50 giri da affrontare. Buon divertimento!