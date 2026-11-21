Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il time-attack sullo Strip del Nevada ha emesso il suo verdetto, e a sorridere è stato Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, campione del mondo di quest’anno, ha estratto il coniglio dal cilindro all’ultimo tentativo, conquistando la pole in 1’33″893. Alle sue spalle l’olandese Max Verstappen (Red Bull), staccato di 0″258, e il compagno di squadra George Russell, a 0″331.

Il giro decisivo è stato tutt’altro che lineare. Antonelli ha tagliato il traguardo del suo giro di lancio per un soffio, evitando la bandiera a scacchi per 2 secondi, a causa del giochino di scia che alcuni avversari hanno tentato di orchestrare per trarne vantaggio. Superato lo scoglio, il pilota italiano ha sfruttato a sua volta la scia nell’ultimo settore, trasformando una situazione ostica in una pole position.

La gioia, però, si è rivelata effimera. Vista la sostituzione del motore endotermico, Antonelli sconterà cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza e scatterà domani dalla sesta casella. Da questo punto di vista, Verstappen ringrazia e conquista ufficialmente la pole.

L’olandese, peraltro, è stato graziato anche dai commissari per quanto accaduto nel corso delle FP3: il “bisticcio” con Russell, culminato con l’esposizione del dito medio, ha comportato soltanto una reprimenda. Stesso esito per l’incomprensione con Franco Colapinto. Il quattro volte iridato può dunque puntare concretamente a una nuova vittoria e al secondo posto nella classifica Piloti. In questo scenario non va sottovalutato Lando Norris: il britannico della McLaren, quarto in qualifica a 0″351, scatterà dalla terza posizione e figura tra i candidati al successo.

Notte fonda, invece, per la Ferrari, con le Rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente decima e undicesima (entrambi eliminati in Q2, ma sfruttano la penalità di 10 posizioni che dovrà scontare Oscar Piastri). Una prestazione deludente, figlia di un tracciato che si temeva poco adatto alla SF-26, ma aggravata da una serie di errori nell’esecuzione, commessi sia dai piloti sia dal team nella gestione del traffico incontrato in pista.