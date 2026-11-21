Il Circus della F1 ha vissuto una notte ad altissima tensione sullo Strip di Las Vegas per definire lo schieramento del Gran Premio, terzultimo appuntamento del campionato. La caccia alla pole position ha regalato colpi di scena, confermando quanto fosse difficile prevedere i reali valori in campo alla vigilia, sia per quanto accaduto nelle sessioni precedenti sia per i numerosi arretramenti decisi dai commissari.

L’avvicinamento alle qualifiche è stato tutt’altro che lineare. Le sessioni di prove libere sono state pesantemente condizionate dal maltempo: la pioggia torrenziale ha reso praticamente inagibile l’asfalto nelle FP1, mentre nelle FP2 i piloti sono stati costretti a girare sul bagnato, montando addirittura le gomme full wet in apertura. Con l’asfalto tornato poi asciutto per la lotta al cronometro, le scuderie si sono presentate al momento decisivo quasi al buio, senza aver potuto raccogliere dati significativi sul passo gara e sul degrado gomme in condizioni standard.

A mescolare ulteriormente le carte per lo schieramento di partenza è stato l’ampio ricorso alle sostituzioni di componenti meccaniche, una scelta strategica frequente su un tracciato cittadino dove i lunghi rettilinei offrono buone opportunità di sorpasso.

Tra i protagonisti più attesi che hanno dovuto fare i conti con il regolamento c’è stato anche Kimi Antonelli: il pilota della Mercedes, vincitore del titolo mondiale in questa stagione, ha infatti ricevuto cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza per aver montato una nuova unità termica (ICE) sulla sua power unit.

Non è stato però l’unico osservato speciale, con diverse squadre costrette a gestire il chilometraggio delle componenti in questo finale di campionato, fattore che ha reso il verdetto del cronometro puramente indicativo fino alla pubblicazione della griglia ufficiale da parte della FIA.

Un time-attack che ha regalato una pole a Kimi Antonelli che il giovane bolognese non potrà godersi per la penalità (5 posizioni per la sostituzione del motore endotermico). Di conseguenza, è Max Verstappen (Red Bull) a sfruttare il tutto e a godersi il via dalla p.1, a precedere George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). Ferrari disastrose, in decima e undicesima posizione con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

GRIGLIA DI PARTENZA GP LAS VEGAS F1 2026

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Isack Hadjar (Red Bull)

5. Arvid Linbland (Racing Bulls)

6. Kimi Antonelli (Mercedes) – Penalità di 5 posizioni per la sostituzione di componenti della Power Unit.

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Lewis Hamilton (Ferrari)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Rafael Camara (Haas)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Oscar Piastri (McLaren) – Penalizzato 10 posizioni per l’introduzione di componenti aggiornate della Power Unit Mercedes.

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Carlos Sainz (Williams) – Penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit oltre il limite consentito.

21. Lance Stroll (Aston Martin) – Penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit oltre il limite consentito

22. Oliver Bearman (Haas) – Penalizzato per la sostituzione dei componenti della Power Unit.

RISULTATI E CLASSIFICHE GP LAS VEGAS F1 2026

Q3:

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.893 4

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.258 5

3 George Russell Mercedes +0.331 4

4 Lando Norris McLaren +0.351 4

5 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.699 5

6 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.775 5

7 Oscar Piastri McLaren +1.006 4

8 Liam Lawson Racing Bulls +1.197 5

9 Pierre Gasly Alpine +1.212 5

10 Franco Colapinto Alpine +1.421 5

Q2:

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:34.394 3

2 Pierre Gasly Alpine +0.165 3

3 George Russell Mercedes +0.223 2

4 Oscar Piastri McLaren +0.369 2

5 Lando Norris McLaren +0.372 2

6 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.569 3

7 Franco Colapinto Alpine +0.588 3

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.654 3

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.670 3

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.692 2

11 Charles Leclerc Ferrari +0.803 2

12 Lewis Hamilton Ferrari +0.859 2

13 Nico Hülkenberg Audi +1.066 3

14 Carlos Sainz Williams +1.247 4

15 Gabriel Bortoleto Audi +1.599 2

16 Alexander Albon Williams +1.731 4

Q1:

1 George Russell Mercedes 1:34.664

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.020

3 Charles Leclerc Ferrari +0.376

4 Lando Norris McLaren +0.445

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.600

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.749

7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.792

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.825

9 Oscar Piastri McLaren +0.827

10 Carlos Sainz Williams +0.924

11 Nico Hülkenberg Audi +1.046

12 Pierre Gasly Alpine +1.054

13 Lewis Hamilton Ferrari +1.079

14 Alexander Albon Williams +1.192

15 Franco Colapinto Alpine +1.266

16 Gabriel Bortoleto Audi +1.485

17 Rafael Camara Haas F1 Team +1.556

18 Sergio Pérez Cadillac +2.719

19 Fernando Alonso Aston Martin +2.736

20 Lance Stroll Aston Martin +2.886

21 Valtteri Bottas Cadillac +2.937

22 Oliver Bearman Haas F1 Team +13.341