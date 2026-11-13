Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 13 novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili si concluderà a Dakar, in Senegal, oggi, venerdì 13 novembre: si assegneranno le ultime cinque medaglie d’oro, distribuite tra beach handball, break dance (2 a testa) e scherma (1).

L’Italia sarà protagonista con Leonardo Casula, impegnato nella fase ad eliminazione diretta della break dance, che prenderà il via con i quarti di finale. Al termine delle gare odierne, poi, ci sarà la Cerimonia di Chiusura, in programma alle ore 19.00 italiane.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 14.00 alle ore 14.50 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per il beach handball, e dalle ore 14.00 alle ore 14.50 a Rai Play, e per la Cerimonia di Chiusura a Rai Play Sport 1, Olympic Channel, HBO Max e Discovery Plus. Diretta Live testuale delle sole gare su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026 OGGI

Venerdì 13 novembre

10:00 Scherma, sciabola individuale maschile: gironi, ottavi e quarti

10:30 Beach handball femminile, finale per il bronzo: Senegal-Francia

11:00 Break dance, B-Girls e B-Boys: quarti di finale, semifinali, finali per il bronzo e per l’oro

11:30 Beach handball maschile, finale per il bronzo: Senegal-Ungheria

12:15 Scherma, sciabola individuale maschile: semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

12:30 Beach handball femminile, finale per l’oro: Spagna-Uruguay

13:30 Beach handball maschile, finale per l’oro: Germania-Brasile

19:00 CERIMONIA DI CHIUSURA

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Venerdì 13 novembre

11:00 Break dance, B-Boys: quarti di finale (Leonardo Casula)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (14.00-14.50).

Diretta streaming: Rai Play (14.00-14.50), HBO Max e Discovery Plus (beach handball), Olympic Channel (tutte le gare). Cerimonia di Chiusura su Rai Play Sport 1, Olympic Channel, HBO Max e Discovery Plus.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo gare).