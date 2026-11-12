Boxe: concluse le finali alle Olimpiadi Giovanili, tanti Paesi guadagnano medaglie

Si sono concluse le competizioni della boxe alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento, anzi sulla via ormai della conclusione, in quel di Dakar, Senegal. Una, come abbiamo già potuto vedere, la medaglia italiana, il bronzo di Michela Guglielmon, mentre hanno avuto luogo oggi le finali di cui andiamo a vedere il riepilogo.

Partiamo dalle categorie femminili. In particolare, nei 51 kg la vittoria, per verdetto unanime, va alla venezuelana Grenyelis Garcia sull’azera Gular Huseynova, mentre i 57 kg regalano alla brasiliana Sara Campos un vittorioso 4-1 nei confronti della kazaka Aknur Tursyngali.

Per quanto riguarda i 48 kg, cioè la categoria in cui è arrivato il bronzo di Michela Guglielmon, la vittoria è dell’indiana Gunjan Gunjan (che è così registrata su molte fonti, ma ha in realtà solo Gunjan come nome): 5-0 sull’algerina Bouthaina Bensalah. Nei 54 kg, poi, rivincita uzbeka di Sabrina Chakomanova per verdetto sempre unanime sulla colombiana Evelin Trejos Salas. Nei 60 kg, infine, vince ancora un’uzbeka, Rushanabonu Isoeva, sulla slovacca Karolina Kollarova per verdetto non unanime.

In campo maschile, invece, si parte dall’incertissima finale dei 50 kg, chiusa per 3-2 a favore dell’indiano Ambekar Meetei Lairenlakpam sull’irlandese Kristian Jubani, mentre è oro per combattimento fermato in anticipo il portoricano Jesfred Joel Torres Santiago nei confronti del thailandese Siwa Chainarong.

Nei 70 kg, poi, vince il britannico Michael Maughan per 4-1 sul kazako Bibarys Ashirbay. I 55 kg sono invece appannaggio del georgiano Emil Ismailov (5-0 sull’australiano Marley Dodd), mentre il giapponese Kenshin Sakuno si impone sull’israeliano Artur Eytan Prohnevsky per verdetto non unanime (4-1).