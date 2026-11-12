Scherma, Qimiao Pan vince la sciabola alle Olimpiadi Giovanili. Podio di matrice asiatica

A Dakar (capitale del Senegal) è andata in scena la penultima giornata di gara dedicata alla scherma nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili, la competizione multisportiva riservata agli juniores. Spazio alla prova di sciabola femminile, senza la presenza di atlete italiane, dopo la medaglia di bronzo conquistata due giorni fa da Francesca Aina nella spada femminile.

La cinese Qimiao Pan ha conquistato la medaglia d’oro, sconfiggendo in finale la sudcoreana Yuju Jeon con il punteggio di 15-10. La medaglia di bronzo è finita al collo dell’uzbeka Nargiza Utebaeva, che ha avuto la meglio sull’argentina Catalina Borrelli per 15-13 nell’atto conclusivo per il terzo posto.

Le gare di scherma in terra africana si concluderanno venerdì 13 novembre, quando ci sarà spazio per la prova di sciabola maschile, giusto prima della Cerimonia di Chiusura che porrà fine a questa edizione della rassegna a cinque cerchi riservata alle giovani promesse del panorama internazionale.