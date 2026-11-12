Calcio a 5
Calcio a 5: alle Olimpiadi Giovanili 2026 il torneo maschile premia l’Argentina
Il calcio a 5 saluta le Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar, con l’assegnazione delle medaglie relative al torneo maschile. Due partite e tante emozioni alla Dakar Arena in Senegal.
A vincere l’oro è stata l’Argentina che, nella finalissima contro il Portogallo si è imposta per 2-1. Albiceleste capace di passare in vantaggio nel primo tempo con Sampedro. Nella ripresa il momentaneo pareggio lusitano, grazie a Carvalho al 34′, ma poco dopo ecco la nuova zampata sudamericana ancora con Sampedro. Nel finale i portoghesi provano il tutto per tutto, ma il punteggio non cambia più: Argentina campione.
Poco prima invece, la medaglia di bronzo era andata appannaggio del Marocco: africani vincenti, anche in questo caso 2-1, contro l’Afghanistan, grazie agli acuti di Ahqani e Ait Challa.
Nella giornata di ieri, il match per la medaglia d’oro al femminile aveva visto trionfare l’Ucraina in finale contro il Venezuela, mentre l’Iran si era preso il terzo gradino del podio battendo l’Italia per 5-2.