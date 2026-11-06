Al via la sesta giornata di A1 maschile: il clou è Pro Recco-Trieste. Punti pesanti in palio in zona salvezza

Una lunga settimana di allenamenti sta per terminare e l’adrenalina aumenta perché si avvicina il momento di entrare nell’arena per andare a caccia dei tre punti. Il campionato di Serie A1 maschile torna in acqua per i match valevoli per la sesta giornata del girone di andata, turno che precede una nuova settimana di fatiche continentali per le squadre impegnate.

La sfida di cartello si gioca alla piscina Sciorba tra la Pro Recco e la Pallanuoto Trieste. I liguri grazie alla vittoria nel recupero di lunedì hanno agganciato la vetta della graduatoria e sfrutteranno l’occasione come prova generale in vista del big match di Champions contro il Radnicki. I giuliani partono sfavoriti in sede di pronostico, ma possono sfruttare il match come prezioso test di crescita in vista dei prossimi appuntamenti.

Impegni, almeno sulla carta, agevoli per AN Brescia e Rari Nantes Savona. I lombardi ospitano a Mompiano l’Iren Genova Quinto, compagine reduce dal primo successo nel torneo, mentre i liguri, reduci dalla trasferta di Euro Cup contro il Sabac, affrontano alla Zanelli la Lazio neopromossa nel posticipo domenicale.

Tornare a raccogliere punti importanti nella lotta per la conquista della quarta posizione. Questo l’obiettivo del CN Posillipo, reduce dall’impegnativa trasferta di Budapest contro la Honved, che sfida a Monterotondo la Roma Vis Nova, reduce a sua volta dall’importante successo di Palermo.

La zona salvezza propone un sabato da atmosfere roventi con tre match in cui la posta in palio vale almeno doppio: alla Scandone il CC Napoli attende l’Ortigia, alla Ravera la neopromossa Chiavari Nuoto riceve il fanalino di coda Telimar, mentre alla Carmen Longo la De Akker Bologna ospita la Training Academy Olympic Roma.