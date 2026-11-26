Senza troppi giri di parole. Quando si è seduto davanti ai microfoni di Sport Bild, Nico Rosberg non aveva intenzione di addolcire la pillola. Il campione del mondo 2016, oggi voce ascoltata del paddock, ha compilato la lista dei favoriti per il 2027 e un nome, quello di George Russell, nella lista non c’è.

Eppure la stagione, per il britannico, era cominciata sotto ben altri auspici. Ventotto anni, la Mercedes cucita addosso e i gradi di capitano: alla vigilia del 2026 era lui l’uomo da battere in casa Brackley. Poi è arrivato Kimi Antonelli, e il copione è saltato. I numeri raccontano il ribaltone meglio di qualsiasi commento: 402 punti per l’italiano, 264 per Russell, che chiude quarto in classifica e si ritrova, di fatto, a fare da secondo.

Per Nico, che i duelli in famiglia li ha vissuti sulla propria pelle ai tempi di Lewis Hamilton, la diagnosi è tutta nella testa. “George si è scavato una fossa mentale da cui è molto difficile uscire”, ha detto. “Si sentiva ormai il leader indiscusso della F1, il punto di riferimento assoluto. Farsi dominare così dal proprio compagno di squadra è un colpo durissimo da digerire“.

Da qui la previsione per il prossimo anno, che suona come una condanna: “Vedo una lotta a cinque per il titolo: Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton e Charles Leclerc“. Cinque nomi, e il numero 63 resta fuori.

Un verdetto pesante, che a Russell non lascia molte alternative: le gare che restano da qui a fine Mondiale diventano l’occasione per smentire Rosberg, o almeno per dimostrare di avere ancora la tempra per risalire dal fondo di quella fossa.