Il Gran Premio del Qatar di F1 avrà luogo nella giornata di domenica 29 novembre. Cosa c’è ancora in palio? Innanzitutto la vittoria di tappa, quella fa sempre gola e resta. I titoli mondiali sono già stati assegnati a Kimi Antonelli e alla Mercedes, mentre Max Verstappen ha blindato il platonico ruolo di vice-campione. Però, non mancano i temi di interesse, soprattutto perché la Formula 1 sa fornirli.

Per esempio, in Ferrari verrà recuperata quantomeno la dignità agonistica? Perché, oggettivamente, vedere Lewis Hamilton e Charles Leclerc azzuffarsi sul nulla è uno spettacolo triste. O meglio, si ha la sgradevole impressione che il monegasco badi principalmente a correre contro il britannico. Diciamo che, se così fosse, ci sta riuscendo bene, perché siamo arrivati a tre scontri nelle ultime nove gare.

A Maranello si sta vivendo l’ennesimo psicodramma, in conclusione dell’ennesima stagione fatta di speranze frustrate. Negli ultimi tre anni, McLaren ha festeggiato 3 Mondiali, Mercedes ne ha celebrati 2 e Red Bull ha comunque stappato 1 bottiglia di quello buono. Negli ultimi tre anni, sia chiaro. A dimostrazione di come, nella F1 attuale, ci sia modo di emergere se si lavora bene. Invece, in Ferrari, si rimanda sempre tutto all’anno prossimo, quello del duemila mai.

Un altro tema d’interesse riguarda la consistenza di George Russell. L’inglese, ex figliol prodigo Mercedes, sta letteralmente colando a picco in termini agonistici. La sua credibilità, come eventuale pretendente a un titolo futuro, sta venendo meno, poiché si sta perdendo in una serie di battaglie personali contro dei demoni invincibili e impalpabili. Però, al contempo, terribilmente reali.

In Mercedes hanno un problema, perché raramente si è visto un pilota implodere in questo modo. D’accordo, finché c’è Kimi, può bastare e avanzare a trainare un team. Però, l’inglese è stato a lungo portato in palmo di mano. Vederlo ridotto così è agghiacciante e mette i brividi. Quindi, anche questo è un tema forte della corsa di Lusail.

In realtà, il Qatar e Abu Dhabi, a titoli assegnati, propongono questo leitmotiv. Quello della capacità di ritrovare almeno l’onore da parte di chi è stato abbattuto da Antonelli dopo aver esserne stato l’antagonista. Ferrari e Russell accomunati dal fatto di stare finendo malissimo la stagione. Restano due weekend per evitare di archiviarla in malo modo. Al deserto qatariota e Yas Marina le ultime due prove d’appello.