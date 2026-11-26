George Russell era indubbiamente uno degli osservati speciali nella conferenza stampa piloti del giovedì che precede il weekend del Gran Premio del Qatar 2026, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes arriva a Lusail dopo la grande delusione di Las Vegas, in cui aveva lottato a lungo per il successo fino all’errore commesso nel tentativo di sorpasso sul compagno Kimi Antonelli che lo ha fatto sprofondare al nono posto nella graduatoria finale.

Stuzzicato dalla stampa sulle roventi dichiarazioni del suo acerrimo rivale Max Verstappen rilasciate nei suoi confronti dopo la gara di Las Vegas, Russell non si è tirato indietro: “Mi hanno fatto ridere alcuni commenti di Verstappen dopo Las Vegas, ma ha vinto e ha fatto una grande gara. Vado avanti, ma certe cose mi hanno fatto ridere davvero. Sono andato a muro mentre lottavo con il mio compagno di squadra, volevo attaccare per un buon risultato. E fino a quel momento anche la gara con Max era stata bella e corretta“.

Sulle prospettive in vista del GP in Qatar: “Red Bull ha fatto grandi passi davanti, ma in Qatar anche noi saremo molto competitivi. Immagino saremo tutti vicini. Io voglio vincere, non è una guerra di parole con Verstappen. Io ho un rapporto con la stampa, ma temo che la mia trasparenza mi abbia penalizzato. Detto questo, stimo Verstappen per quello che fa in pista“.

Tramontate quasi definitivamente le residue speranze di chiudere il Mondiale al secondo posto, Russell occupa adesso la quarta posizione a -3 dalla terza piazza del ferrarista Lewis Hamilton e a pari punti con la McLaren di Lando Norris.