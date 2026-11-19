Il Gran Premio di Portogallo di MotoGP si disputerà dal 20 al 22 novembre. La Sprint del penultimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 16:00 del nostro Paese di sabato 21, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 italiane del giorno dopo, ossia di domenica 22. Si gareggerà nell’apprezzato autodromo di Portimao.

Si tratta di una sorta di ottovolante, ricco di saliscendi, ma dotato anche di un lay-out vario e gradito ai piloti. Non sono però tutte rose e fiori, poiché l’impianto lusitano ha suscitato qualche perplessità negli ultimi anni. Soprattutto l’asfalto è stato considerato gibboso e con qualche infida buca che può portare a cadute inattese. In ogni caso, la gara dell’Algarve è diventata un punto fermo del calendario del Motomondiale dopo esservi entrata “grazie” al Covid.

La latitudine dovrebbe consentire di correre senza grossi problemi, nonostante si sia in autunno inoltrato. In realtà, l’evento è slittato di una settimana rispetto ai piani originari. Teoricamente si sarebbe dovuto fare tappa da queste parti dal 13 al 15 novembre, ma il rinvio del GP del Qatar ha spinto il management della MotoGP a modificare il programma della parte finale della stagione, in maniera tale da ritagliare lo spazio per il recupero dell’evento mediorientale. Dunque, Portimao è stata posticipata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Portogallo 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) ed eccezionalmente anche gratis e in chiaro su TV8. Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 10:00-10:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 10:50-11:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 11:45-12:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 14:15-14:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 15:05-15:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 16:00-17:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 09:40-10:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 10:25-10:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 11:10-11:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:40-14:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:05-15:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

TV8 ORARI IN CHIARO GP PORTOGALLO MOTOGP

Sabato 21 novembre (Diretta)

Ore 11:50-12:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:15-12:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14:40-14:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:05-15:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 22 novembre (Diretta)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo qualifiche, Sprint e Gran Premi della domenica. Non ci sarà modo di assistere alle prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), integrale.

Diretta streaming: TV8.it, SkyGO e Now.

Diretta testuale: OA Sport.