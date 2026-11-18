Flavio Cobolli è fuori dalle ATP Finals. Frances Tiafoe, con il punteggio di 7-6(6) 6-0, si guadagna la sua chance di giocare venerdì contro Daniil Medvedev e di mantenere aperte le proprie speranze di andare avanti in un vero e proprio spareggio. Per l’italiano, invece, la sfida contro Carlos Alcaraz servirà più che altro per il prestigio, dal momento che anche per il murciano non avrà utilità alcuna.

Eppure l’inizio è davvero di buona qualità, anche se nei fatti è Tiafoe a regalare il break a zero a Cobolli con gratuiti in quantità Flavio, comunque, c’è e lo dimostra servendo bene. Si va avanti così almeno fino al 3-1, quando l’italiano riesce anche ad avere una palla del 4-1, sulla quale però non può fare niente a causa di una prima vincente dell’americano. Di qui in avanti, però, arriva un vero e proprio momento di rottura prolungata da parte del classe 2002, che in un lampo subisce il controbreak, sul 3-4, va sotto 0-30 e poi 15-40. Cobolli riesce a salvarsi con un ace e un bel dritto, sul 4-4 riesce a guadagnare la palla del 5-4, ma non riesce a sfruttarla. Di qui in avanti ogni game va in lotta e l’esito inevitabile è il tie-break. Qui, dopo tanti capovolgimenti di fronte, Flavio ha la grande occasione: dritto largo di Tiafoe e 5-4, prima vincente e 6-4. Qui, però, le tante difese dell’americano portano l’italiano a sbagliare di dritto; Tiafoe serve bene e poi, sul 6-7, Cobolli colpisce un po’ più corto lasciando tempo all’avversario di entrare con il dritto e chiudere per 8-6.

L’azzurro, a quel punto, sente fortemente il peso di quanto appena accaduto, subendo immediatamente il break con qualche errore di troppo. I suoi game di servizio sono anche lottati, ma mai riesce davvero a uscire da quella che, a questo punto, diventa un’autentica tenaglia di Tiafoe, il quale sale abbastanza rapidamente sul 4-0. Cobolli sembra poter vincere almeno il quinto game, ma non ce la fa: alla prima chance di 5-0 il nativo del Maryland piazza la risposta vincente di dritto, poi in pochi minuti chiude tutto.

Nell’ora e mezza di match, più di ogni dato spicca il fatto che Cobolli sia costretto a servire tante prime in più (70 contro 54): di conseguenza arrivano le minori percentuali sia sulla prima (65%-84%) che sulla seconda (37%-55%) in fatto di punti vinti. Tanti anche i gratuiti (29 contro 19), quasi in equilibrio i vincenti (17-20). Più dei numeri, però, conta il fatto che ora per Cobolli ci sia un’ultima sfida almeno per la fiducia contro Alcaraz e poi la Coppa Davis, cui lui tiene moltissimo.