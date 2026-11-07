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MotoGP, Fermin Aldeguer fa mea culpa: “Errore mio, devo chiedere scusa a Bagnaia”

Pubblicato

57 minuti fa

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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer / IPA Sport

Lo spagnolo Fermin Aldeguer ha parlato a Sky Sport dopo l’incidente nella Sprint della MotoGP del GP del Qatar, che ha provocato la caduta di Francesco Bagnaia: il pilota del team Gresini è stato penalizzato con un doppio long lap penalty per aver causato la carambola.

Francesco Bagnaia nell’incidente ha riportato due fratture al piede destro, che interessano il quarto ed il quinto metatarso: il pilota italiano, che è stato portato all’ospedale di Doha per ulteriori accertamenti, tornerà in Italia nelle prossime ore per essere operato.

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Lo spagnolo, invece, fa mea culpa e si scusa con l’italiano per quanto accaduto:Devo assolutamente chiedere scusa a Pecco. Ho provato a fermare la moto, ma non riuscito a evitare il contatto. Un errore gravissimo il mio, ma purtroppo le gare sono anche queste“.

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