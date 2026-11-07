MotoGP su TV8, GP Qatar 2026: quando la gara in chiaro, orario e programma

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la ventesima tappa stagionale domani, domenica 8 novembre: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Qatar 2026, ventesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (solo gara MotoGP) e Sky Sport MotoGP, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 17.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 14.00, e della Moto2, dalle ore 15.15. Di seguito il programma del GP del Qatar 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP QATAR MOTOMONDIALE 2026

Domenica 8 novembre

12.40-12.50 MotoGP, GP Qatar: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

14.00 Moto3, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

15.15 Moto2, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

17.00 MotoGP, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP QATAR MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno (solo gara MotoGP) e Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 8 novembre

14.00 Moto3, GP Qatar: gara (16 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

15.15 Moto2, GP Qatar: gara (18 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it

17.00 MotoGP, GP Qatar: gara (22 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it