MotoGP, Marquez butta giù Bezzecchi, viene graziato e vince in scioltezza la Sprint di Lusail

Marc Marquez esce indenne da un duro contatto con Marco Bezzecchi, viene graziato dagli steward e si impone nella Sprint del Gran Premio del Qatar 2026, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati si è preso dei rischi forse eccessivi nella sua situazione di leader incontrastato del campionato, avendo però la meglio nella sfida ravvicinata con il Bez e avvicinandosi ulteriormente alla conquista del decimo titolo iridato.

In realtà la lotta per la vittoria tra il 33enne di Cervera ed il 27enne di Rimini è durata solamente pochi giri, fino al momento della collisione in curva 1 che ha provocato la caduta (abbastanza sfortunata considerando la dinamica) ed il ritiro dell’incolpevole pilota romagnolo dell’Aprilia, autore di una manovra sicuramente decisa ma corretta nel tentativo di incrociare la traiettoria sfruttando la staccata profonda di Marquez, che ha chiuso la porta come se non ci fosse nessuno all’interno generando il crash.

L’episodio è stato valutato come un incidente di gara, scatenando il disappunto del box Aprilia ed in particolare di Massimo Rivola. Marc si è poi involato verso la vittoria, contenendo nel finale il rientro della Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio dopo aver risposto prontamente all’attacco di un eroico Jorge Martin (due settimane dopo la frattura del radio), protagonista di una folle rimonta dalla quarta fila in griglia pagando però dazio nelle battute conclusive e dovendosi accontentare del terzo posto.

Da segnalare inoltre la brutta caduta al primo giro di Francesco Bagnaia – che ha neutralizzato la corsa con una bandiera rossa – centrato in pieno da Fermin Aldeguer all’ingresso dell’ultima curva e portato via in barella (era cosciente) per poi recarsi al centro medico. Al termine della Sprint del Qatar la classifica generale vede Marc Marquez al comando con un margine di 49 punti su Martin, 79 su Bezzecchi, 112 su Acosta, 130 su Ogura, 137 su Di Giannantonio, 169 su Fernandez e 214 su Alex Marquez.

CLASSIFICA SPRINT GP QATAR MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati) 1:52.790

2. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.862

3. Jorge MARTIN (Aprilia) +1.519

4. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +2.700

5. Johann ZARCO (Honda) +3.720

6. Pedro ACOSTA (KTM) +4.664

7. Ai OGURA (Aprilia) +4.858

8. Enea BASTIANINI (KTM) +5.582

9. Iker LECUONA (Ducati) +8.082

10. Diogo MOREIRA (Honda) +9.220

11. Fermin ALDEGUER (Ducati) +9.429

12. Brad BINDER (KTM) +9.483

13. Luca MARINI (Honda) +12.727

14. Franco MORBIDELLI (Ducati) +12.874

15. Maverick VIÑALES (KTM) +13.483

16. Jake DIXON (Honda) +19.373

17. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 7 laps

18. Francesco BAGNAIA (Ducati) 10 laps