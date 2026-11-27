Va in archivio con il miglior tempo di David Almansa la sessione di pre-qualifiche del Gran Premio di Valencia 2026, ultima tappa stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha firmato il nuovo record del circuito Ricardo Tormo, completando un time-attack da urlo in 1’36″402 e confermandosi il co-favorito per la vittoria verso la gara della domenica.

Il vice-campione iridato ha preceduto di 273 millesimi il connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), mentre a 393 millesimi dalla vetta troviamo la KTM Tech3 del finlandese Rico Salmela. Quarto posto a 0.572 per il dominatore della categoria Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team), che dovrà salire di colpi nei prossimi giorni per battere Almansa e chiudere in bellezza una stagione quasi perfetta.

Avanzano direttamente in Q2 anche Jesus Rios, Adrian Cruces, Joel Kelso, Adrian Fernandez, Joel Estebanm Marco Morelli, Brian Uriarte, Hakim Danish, Ryusei Yamanaka e Zen Mitani, mentre dovranno passare dal Q1 gli azzurri Matteo Bertelle e Guido Pini, rispettivamente 18° a 1.321 e 24° a 1.850.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP VALENCIA MOTO3 2026

1. David ALMANSA (KTM) 1:36.402

2. Alvaro CARPE (KTM) +0.273

3. Rico SALMELA (KTM) +0.393

4. Maximo QUILES (KTM) +0.572

5. Jesus RIOS (Honda) +0.690

6. Adrian CRUCES (KTM) +0.753

7. Joel KELSO (Honda) +0.819

8. Adrian FERNANDEZ (Honda) +0.827

9. Joel ESTEBAN (KTM) +0.870

10. Marco MORELLI (KTM) +0.944

11. Brian URIARTE (KTM) +0.996

12. Hakim DANISH (KTM) +1.021

13. Ryusei YAMANAKA (KTM) +1.038

14. Zen MITANI (Honda) +1.103

15. Veda PRATAMA (Honda) +1.104

16. Valentin PERRONE (KTM) +1.204

17. Casey O’GORMAN (Honda) +1.298

18. Matteo BERTELLE (KTM) +1.321

19. Scott OGDEN (KTM) +1.344

20. David MUÑOZ (KTM) +1.454

21. Eddie O’SHEA (Honda) +1.485

22. Kiattisak SINGHAPONG (Honda) +1.518

23. Ruche MOODLEY (KTM) +1.786

24. Guido PINI (Honda) +1.850

25. Cormac BUCHANAN (KTM) +1.858

26. Leo RAMMERSTORFER (Honda) +1.943