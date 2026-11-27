Marc Marquez si ritira. Quattro parole, un effetto debordante all’interno della MotoGP. Il dieci volte Campione del Mondo ha fatto sapere al globo, e così ha confermato anche la Ducati, che il GP di Valencia sarà il suo ultimo della lunga traiettoria che lo ha visto protagonista sulle due ruote.

L’annuncio Marquez lo effettua letteralmente senza che nessuno abbia la benché minima e precedente contezza di ciò che può accadere. Inquadrato durante le prove libere del GP valenciano all’interno del suo box, Marquez ha mostrato un banalissimo foglio sul quale c’è scritto che questa sarà la sua ultima gara. Attorno a lui lacrime di commozione dell’intero box Ducati, che non ha potuto trattenere la parte emozionale.

Marquez lascia, appunto, con dieci titoli mondiali all’attivo: uno in 125 nel 2010, uno in Moto2 nel 2012 e tutti gli altri in MotoGP, nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026. Si tratta del terzo maggior numero di titoli iridati su due ruote, dopo quelli di Giacomo Agostini e Angel Nieto; nella classe regina, però, nessuno come lui e “Ago”. Ed è pari solo a Kenny Roberts per aver vinto nella maggiore delle classi all’esordio.

Per il numero 93 80 vittorie in MotoGP su 225 partenze, con 134 podi, 78 pole e 76 giri veloci. Sommando anche Moto2 e 125 si arriva a 303 gare disputate con 106 vittorie, 173 podi, 5047 punti ottenuti, 106 pole position e 92 giri veloci. Celebri i suoi duelli prima con Valentino Rossi e il resto degli italiani, poi con tutta la scuola spagnola degli anni di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. L’incidente di Jerez nel 2020 sembrava aver chiuso un capitolo, ma con impegno Marquez è riuscito a risorgere dalle proprie ceneri, a imporsi anche nell’era di Francesco Bagnaia e poi di Jorge Martin, nonché anche del fratello Alex, per tornare a imporsi lui stesso quale capostipite. Ora, a 33 anni, l’annuncio a sorpresa.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11:20 – Una conferenza stampa di Marc Marquez, evidentemente legata alle ragioni del ritiro, è stata annunciata per le ore 12:15.