Marc Marquez ha appena completato una conferenza stampa fiume, in cui ha spiegato meglio le motivazioni che lo hanno portato ad annunciare a sorpresa il ritiro dalla MotoGP a fine 2026. Il pilota catalano della Ducati, che in realtà aveva preso la sua decisione quasi due mesi fa, ha reso nota infatti la sua intenzione di smettere solamente stamattina poco prima dell’inizio della FP1 a Valencia.

“Sarà una conferenza molto difficile questa. Sono arrivato alla mia maniera e me ne vado alla mia maniera. Il motivo del mio ritiro? Non penso che serva sempre una motivazione, basta capire la situazione. Quest’anno per me è stato molto difficile. La decisione era stata presa dopo Motegi. Lo sapeva solo mio fratello Alex“, le prime parole del 33enne spagnolo in conferenza.

“Avrei comunque deciso di ritirarmi, con o senza titolo. Quando ho firmato il rinnovo a marzo ero super ottimista e non immaginavo di subire una nuova operazione. Ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto, della velocità. Sento che questo è il momento giusto per lasciare. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno accompagnato il mio viaggio in MotoGP. Come vorrei essere ricordato? Io ho sempre dato il 100%, ho trovato tantissimi amici nel paddock. Sono fortunato ad aver vinto molto, i successi rimarranno sempre lì. Ma è sempre difficile provare a immaginare la propria legacy. Posso dire questo: ho dato tutto il mio corpo alle moto. Ora è arrivato il momento di fermarsi“, dichiara il dieci volte campione iridato.

Sul suo futuro: “Non so ancora quello che farò. Intanto voglio godermi questo weekend di Valencia. Poi vedremo. Ma la MotoGP, come ho detto, resterà sempre una parte importante della mia vita. Non so cosa farò nel 2027 , ma alla fine noi piloti siamo solo una parte della MotoGP. Andiamo e veniamo, ma lo spettacolo continua. La cosa più importante è che ho iniziato e finito nello stesso modo. L’anno prossimo ovviamente sarò vicino ad Alex, mio fratello, la persona più importante della mia vita. Ma per il resto vedremo cosa mi riserverà il futuro“.

“Sono riuscito a competere per il titolo pur sapendo di volermi ritirare perché non lo sapeva nessuno tranne Alex. Avevo promesso al mio corpo che questa sarebbe stata l’ultima volta. Stavo soffrendo e i risultati coprivano il mio dolore. Alex mi conosce molto bene e sa che se dico una cosa è perché ho già deciso. Quando gli ho comunicato il ritiro sapeva che era una decisione definitiva ed è stato subito d’accordo con me. Sa quanto ho sofferto. Per darvi un’idea mio papà l’ha saputo mercoledì sera e mia mamma stamattina. Ho annunciato tutto alla Ducati ieri sera“, rivela Marc.

Sulla fase più complicata della sua carriera, dopo il grave infortunio del 2020: “L’ostacolo più difficile da superare sono stati gli anni dal 2020 al 2023. Sono stato molto vicino a concludere la mia carriera. Con la Ducati Gresini è come se fosse iniziata la mia seconda vita. È stata più corta dell’altra, ma me la sono davvero goduta. Nel 2023 avevo già parlato di ritiro con le persone che mi stavano vicino, ma sentivo che non era finita e in qualche modo siamo riusciti ad andare avanti. Stavolta invece è stato diverso, il mio istinto mi ha detto che la cosa giusta era ritirarmi ora. La mia carriera mi ha insegnato sempre a seguire il mio istinto“.

Quando gli viene chiesto se in futuro potrebbe ripensarci e tornare a correre, Marquez non esclude categoricamente questo scenario: “Non è una domanda a cui posso rispondere ora. Sarà sicuramente uno shock non gareggiare più, avrò bisogno di tempo per capire come sarà la mia nuova vita. Continuerò ad allenarmi e a restare in forma, poi vedremo“.

“La motivazione principale del ritiro non è la mia competitività, ma il rischio. In questo momento le cose che potrei conquistare pesano meno rispetto alle cose che potrei perdere con un nuovo infortunio. Ho capito che la vita va avanti anche oltre il paddock. Quest’anno ho sofferto più di quello che mi aspettassi. Per fortuna sto bene, ma ho iniziato a riflettere. Non l’abbiamo detto ma in Indonesia, dopo la caduta, ho avuto conseguenze per 48 ore. Dopo quella di Le Mans sono stato male per 12 ore. Nella seconda parte della stagione sono stato più prudente, minimizzando i rischi“, aggiunge il fratello maggiore di Alex.

Su com’è nata l’idea di annunciare il ritiro con i cartelli prima della FP1: “Martedì passeggiavo col mio cane e mi hanno comunicato che non avrei fatto parte della conferenza stampa del giovedì. Allora con la mia fidanzata ci siamo messi a pensare come poterlo annunciare. E mi è venuta in mente la cosa dei cartelli. La mia ragazza me li ha stampati mercoledì“.

Il nativo di Cervera ha poi selezionato i tre momenti più speciali della sua carriera: “Il primo titolo in MotoGP da rookie con la Honda Repsol nel 2013; il 2025 che è stato come vincere il Mondiale per la prima volta, addirittura lottando per il titolo con mio fratello. E poi questo momento…“.

“Il mio carattere e la mia personalità sono stati forgiati dal motociclismo. Un pilota può vincere poco o tanto, ma non perde mai perché ci prova sempre al 100%. Mi piacerebbe essere ricordato come un pilota che ha dato tutto, che ha cercato di essere il più professionale possibile. E alla fine posso dire che ne è valsa la pena. Sarà un fine settimana malinconico sia per me che per i miei tifosi. Ma alla fine la reazione di tutti quelli a cui ho comunicato la mia decisione è stata un sorriso, segno che è la decisione giusta. Ora facciamo in modo che questo weekend di Valencia sia una festa“, dice il campione del mondo 2026.

“Il mio obiettivo era continuare altri due anni, ma il mio fisico mi sta chiedendo da un po’ di fermarmi. La nostra vita va a 300 km/h sia in pista che fuori. Ora è arrivato il momento di fermarsi, magari anche annoiarsi un po’. Prendersi del tempo e riflettere. Non volevo annunciare il ritiro prima che il Mondiale fosse chiuso. Se non avessi vinto il titolo a Portimao, non lo avrei annunciato prima di questa gara a Valencia“, il commento finale di Marc Marquez al termine della sua conferenza stampa d’addio.