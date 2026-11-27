Va bene così. Daniel Grassl si è piazzato ai piedi della top 3 nello short program, ma rimane in piena corsa per il podio all’NHK Trophy 2026, ultima tappa di qualificazione valida per il circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento presso la Keio Arena di Tokyo, considerando i soli cinque punti di distacco dall’attualmente secondo Shun Sato e tre dal terzo Kevin Aymoz; due posizioni che potrebbero garantirgli l’accesso alle Finals di Chongqing.

Il talento altoatesino ha ben performato sulle energiche e particolari note tratte dalla colonna sonora “The substance”, completando tutti gli elementi pianificati malgrado un paio di piccoli problemi in due salti. In apertura infatti l’allievo di Edoardo De Bernardis è atterrato in modo non eccezionale dal quadruplo lutz (chiamato sul quarto), a cui e seguito comunque il triplo toeloop in combinazione. La difficoltà successiva invece, il quadruplo loop (anche questo sul quarto), è stata caratterizzata da un turn, dunque da un arrivo non tenuto, che non gli ha permesso di andare in positivo in termini di GOE.

Completando in zona bonus un triplo axel regale e mettendo a referto le trottole (livello 4) e la sequenza di passi (livello 3), l’azzurro ha raccolto 91.66 (50.70, 40.96), rimanendo in scia del già citato Aymoz, terzo con 94.15 (49.70, 44.45) dopo un corto senza sbavature di rilievo. Attaccabile in vista del libero anche Sato, secondo con 96.78 (54.98, 41.80) con una tenuta da prendere con le pinze, così come nel caso del transalpino.

Rispettando i favori del pronostico Ilia Malinin ha messo un piede e mezzo sul gradino più alto concedendosi il lusso di registrare il corto con il punteggio più alto della storia. Merito sì delle nuove norme regolamentari, ma anche di una resa oltremodo perfetta dal punto di vista tecnico per un layout arricchito dal quadruplo flip, dal triplo axel e dalla combo quadruplo lutz/triplo toeloop. Alla fine lo score dirà 114.81 (68.40, 46.41) nuovo personal best oltre appunto record assoluto del segmento che ha superato quanto fatto da Nathan Chen alle Olimpiadi di Pechino, dove si era fermato a 113.97. Ma il suo successo era dato per scontato. Domani la vera battaglia sarà per il pass per la Cina.

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