E così, siamo giunti al capitolo conclusivo della stagione. Stiamo parlando del fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto 3 2026. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo di Cheste ci aspetta l’ultima gara dell’anno, un lungo saluto a molti protagonisti.

In primis, ovviamente, Maximo Quiles. Il campione del mondo, reduce dal weekend di Portimao, è arrivato alla dodicesima vittoria in stagione e la quindicesima complessiva in Moto3, ribadendo a tutti di essere il migliore, il più forte, il pilota già prontissimo per il salto in Moto2. Un campionato che ha dominato in lungo ed in largo con un ruolino di marcia che ha letteralmente dell’incredibile, in una categoria che, mai come quest’anno, ha accentrato tutto su di lui.

Il classe 2008 di Murcia, su 19 gara disputate (ha dovuto saltare per infortunio il Gran Premio di Gran Bretagna, mentre come ben sappiamo il Gran Premio d’Australia è stato cancellato per il meteo) ne ha vinte 12, alle quali aggiunge 4 secondi posti, 2 terzi posti e un undicesimo al Mugello. Senza quel risultato sul tracciato toscano avrebbe chiuso ogni gara sul podio. Qualcosa di incredibile. Per tutti gli altri sono rimaste solamente le briciole in questa annata, con David Almansa che ha centrato 4 successi, quindi Brian Uriarte ha festeggiato in Italia e Germania. Per il resto solamente la vittoria di Guido Pini a Austin Hakim Danish a Brno.

Una Moto3 che ha vissuto un percorso ben definito, quindi. Una classe più leggera che ha regalato pochissimi sorrisi ai piloti di casa nostra. Matteo Bertelle, attualmente 11° in classifica generale nonostante lo stop per infortunio, ha conquistato due terzi posti. Guido Pini, come detto, almeno una gara l’ha vinta, mentre Nicola Carraro non è mai arrivato in zona punti fino a che c’è stato. Arriverà il guizzo finale a Valencia? Guido Pini sogna un podio. Maximo Quiles, invece, vuole salutare con l’ennesimo successo stagionale.